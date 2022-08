OnePlus Nord 2 : ce bon smartphone est à son meilleur prix sur Amazon

Le OnePlus Nord 2 est un bon candidat pour qui ne souhaite pas dépenser des sommes folles dans un téléphone. Il propose de belles performances et se négocie aujourd'hui à 299 euros au lieu de 399 euros, dans sa version 8+128 Go.

Il y a quelques mois, OnePlus a sorti une batterie de smartphones milieu de gamme. La marque tient à satisfaire les plus petits budgets avec des smartphones accessibles, sans pour autant négliger la fiche technique. Parmi cette catégorie, on retrouve le OnePlus Nord 2, qui a renoué avec l’identité originelle de la marque à savoir : un smartphone avec peu de compromis tant en matière de performances que de fonctionnalités, tout en restant accessible. Sorti il y a maintenant un an, ce dernier reste toujours recommandable, d’autant plus aujourd’hui avec cette réduction de 100 euros.

En quoi le OnePlus Nord 2 est un bon smartphone ?

Il s’équipe d’un écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Délivre de bonnes performances avec sa puce MediaTek Dimensity 1200

Possède un chargeur rapide très efficace : Warp Charge 65 W

Et propose une bonne expérience utilisateur avec OxygenOS

Au lieu de 399 euros habituellement, la version 8+128 Go du OnePlus Nord 2 est actuellement disponible en promotion à seulement 299 euros sur Amazon, soit 25 % de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus Nord 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design inchangé, mais bien fini

Le second modèle du OnePlus Nord ne change pas grandement de son prédécesseur, mais il fait bien puisque les finitions étaient déjà bien réussies. Ici on a droit à un design aux lignes épurées, avec toutefois quelques évolutions notables. Le Nord 2 retire un capteur selfie et passe de deux à un objectif pour un look plus discret et plus confortable pour binge watcher vos séries sans rogner sur l’affichage. L’appareil offre une bonne prise en main et propose toujours des bords arrondis et des bordures assez fines sur les côtés.

La partie photo a elle aussi évolué, le OnePlus Nord 2 dispose à présent d’un triple capteur photo moins resserré et mieux organisé comparé à la première génération. Les clichés sont plutôt convaincants sur le capteur principal, mais le rendu très saturé ne plaira clairement pas à tout le monde, surtout pour ceux qui veulent une une représentation fidèle.

L’une des meilleures références sur le milieu de gamme

Loin d’être le meilleur photophone, le Nord 2 mise davantage sur les performances. Ce modèle s’appuie sur un SoC de chez MediaTek : le Dimensity 1200 couplé à 12 Go de mémoire vive ici. Même après un an, cette configuration a de bons restes et sera largement suffisante pour faire tourner vos applications, faire du multitâche ou bien encore pour jouer à des jeux 3D. Ce smartphone s’accompagne d’ailleurs d’un bel écran AMOLED de 6,43’’ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et de l’interface Oxygen OS pour assurer une bonne fluidité. À noter, qu’il est aussi compatible avec le réseau 5G.

Pour tenir la cadence, le OnePlus Nord 2 embarque une batterie de 4 500 mAh, celle-ci permet au téléphone de tenir une journée tout au plus cela dépendra de votre utilisation. Il n’est donc pas le plus endurant des smartphones, en revanche sa compatibilité avec la charge rapide lui sauve la mise. Avec la présence de la Wrap Charge 65 W, le smartphone peut se recharger à 100 % en 30 minutes.

Si vous souhaitez en découvrir davantage sur ce produit, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord 2.

Nos recommandations pour trouver le meilleur rapport qualité-prix

Afin de comparer le OnePlus Nord 2 avec les autres références milieu de gamme sur le marché des smartphones, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.