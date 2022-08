Razer vous fait économiser 210 € sur ce pack gaming (chaise + webcam pour le stream)

Que ce soit pour jouer sur PC, ou pour le travail, un bon fauteuil est de mise pour ne pas s’abimer le dos. Aujourd’hu,i Razer propose sa Enki avec en prime une webcam offerte (d'une valeur de 209 euros), le tout à moins de 450 euros.

Dans un setup gaming, l’écran PC est l’un des éléments les plus importants, mais il est aussi crucial de penser à son confort et cela commence par la chaise. C’est indispensable, surtout lorsqu’on passe des heures devant son PC. Le confort et la santé sont des facteurs à privilégier. Razer propose de bonnes chaises gaming, dont la référence la Enki. Nous avons d’ailleurs pu la tester et a récolté la note de 8/10. Aujourd’hui nous vous la recommandons, car elle s’accompagne avec une webcam offerte pour compléter votre setup et vous lancer sur twitch.

Une chaise gaming à la fois confortable et ferme

Avec des accoudoirs bien rembourrés

Une caméra offerte avec un mode HDR

Une bonne qualité d’image même dans un environnement sombre

Au lieu de 658 euros vendu séparément, Razer propose sa chaise gaming la Enki et sa webcam Kiyo Pro (d’une valeur de 209 euros) à 449 euros sur son site. Une bonne affaire qui vous revient moins cher si vous prenez les deux produits séparément, soit une économie de plus de 30 %.

Une chaise sobre et confortable

Razer est réputé pour ses RGB, mais ici pour sa chaise gaming Enki la marque mise plutôt sur un design sobre laissant apparaitre des surpiqûres aux couleurs de Razer. Dans l’ensemble on a droit à un travail soigné avec son fauteuil Enki, qui respire la solidité. Au niveau du confort, il est assuré par de la mousse de dureté 60 sur l’échelle de Shore pour l’assise et de 70 pour le support dorsal. Une fois assis, vous ressentirez la rigidité de l’assise. Alors oui, c’est un peu ferme, mais elle permet de garantir une bonne posture bien droite, mais ça ne plaira pas au plus grand nombre, surtout ceux qui préfèrent les fauteuils plus rembourrés.

La chaise Enki reste confortable même après plusieurs heures devant votre écran, vous ne ressentirez normalement pas de douleur sous votre coccyx. Attention, le revêtement en similicuir tiendra beaucoup plus chaud qu’un siège ayant opté pour du tissu ou du mesh. Un point à prendre en compte si vous ne supportez pas la sueur. Elle peut s’ajuster dans tous les sens et son format conviendra à toutes les tailles entre 170 et 190 cm. Si l’on apprécie beaucoup les accoudoirs 4D, nous sommes moins convaincus par l’appuie-tête. Ce dernier consiste en un coussin amovible un peu cheap et surtout non ajustable en hauteur… Ce dernier est facturé 50 euros en option.

Kiyo Pro : une webcam qui assure même en basse luminosité

La chaise gaming Enki s’accompagne de la webcam Kiyo Pro de Razer. De prime abord, la Razer Kiyo Pro rappelle clairement le design d’un objectif d’appareil photo. Elle ne propose pas la 4K, mais capture en 1080p pour assurer un bon rendu des images. Son réel avantage face à la concurrence, c’est sa capacité à offrir une bonne qualité d’image même en basse lumière. Pour se faire, Razer a équipé sa caméra d’un capteur Full HD plus grand que la moyenne.

La qualité est au rendez-vous, même avec une luminosité uniquement créée par notre moniteur, l’image est tout à fait exploitable. On apprécie aussi la présence d’un mode HDR très efficace pour compenser les contrejours. Elle est équipée d’un grand-angle, mais déforme un peu trop l’image. Quant au logiciel Razer Synapse, il n’apporte pas grand-chose et pose quelques soucis pour créer des webcams logicielles.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Razer Enki et la Razer Kiyo Pro.

