Razer veut mettre du RGB dans toute votre maison

Lors du CES 2022, Razer a non seulement dévoilé ses nouveaux PC portable et projets de setup gaming. Mais la marque aux serpents a aussi décidé d'aller plus loin en prenant d'assaut toute la maison connectée pour y apporter un peu de couleur.

Quand on parle PC et lumières flashy, on pense immédiatement à Razer et à sa faculté à mettre du RGB un peu partout, des touches des claviers aux écrans, en passant évidemment par la souris, les éclairages et tutti quanti.

La marque a évidemment profité du CES de Las Vegas qui se tient cette semaine pour dévoiler ses nouveaux PC portable Blade, mais aussi d’autres accessoires comme un nouveau masque connecté Razer Zephyr avec cette fois un amplificateur de voix, une montre connectée en partenariat avec Fossil ou encore un concept de bureau gaming modulable.

Mais la firme s’est aussi engouffrée un peu plus clairement dans la maison connectée en annonçant un programme dédié qui va forcément amener de la couleur dans vos intérieurs.

Une application Razer pour les éclairer tous

Spécialiste des éclairages pour les appareils gaming, Razer a donc dans l’idée d’étendre son spectre en prenant le contrôle aussi des objets connectés de la maison, tout du moins des lumières. Et ce, afin de faciliter la vie de ses utilisateurs en centralisant les commandes au sein d’une seule et même application, Razer Smart Home.

Au cœur de ce programme, on trouve la technologie Razer Chroma RGB, utilisée notamment sur PC, qui va être étendue à d’autres appareils pour proposer « un outil simple, mais puissant (pour) un contrôle complet et unifié ». En d’autres termes, depuis l’application, les utilisateurs pourront gérer tous les produits compatibles et créer ainsi un écosystème domotique autour de Razer, en profitant de plus de 16,8 millions de couleurs et des effets lumineux à gogo pour s’éclairer.

L’entreprise promet une interface simple et fonctionnelle depuis le PC ou le smartphone, des éclairages capables de réagir à tous types de divertissement à la maison. Razer vient ainsi quelque peu marcher sur les platebandes de Nanoleaf, l’autre champion de l’éclairage RGB qui fait le bonheur des streamers et influenceurs, et qui commence à embarquer de nombreuses technologies (Thread, Matter…) pour pouvoir étendre son champ de contrôle à d’autres appareils.

Nanoleaf, LIFX et Twinkly parmi les premiers partenaires

Pour lancer véritablement son programme et le rendre attrayant, Razer a invité les acteurs de la maison connectée à le rejoindre en intégrant Razer Chrome RGB à leurs produits. La firme asiatique s’appuie déjà sur plus de 50 partenaires et des centaines de jeux qui sont compatibles avec sa technologie pour une immersion gaming personnalisée. Elle compte à présent ouvrir davantage son protocole d’éclairage et son écosystème à d’autres spécialistes domotiques.

Et les premiers noms sont assez ronflants : on trouve notamment Nanoleaf, LIFX, Twinkly ou encore Monster, des spécialistes de l’éclairage connecté en tous genres (ampoules, panneaux lumineux, rubans LED, etc.). D’autres noms seront bientôt annoncés, promet Razer qui va lancer son application et son programme au cours du premier semestre 2022.

