Razer Blade 2022 : les mêmes en mieux, tout simplement

À l'occasion du CES 2022, Razer a renouvelé sa gamme Blade. On ne change pas une équipe qui gagne : Razer change essentiellement les processeurs et GPU de ses Blade 14, Blade 15 et Blade 17.

« Simple, basique et vert Razer ». C’est ainsi que Razer décrit, avec une verve toute Orelsanienne, sa nouvelle gamme de PC portables Razer Blade officialisée lors du CES 2022. Au menu trois ordinateurs s’étalant de 14 à 17 pouces reprenant à leur compte les nouveaux composants présentés lors du salon de Las Vegas par AMD, Intel et Nvidia.

Razer Blade 14

Pour le plus petit de ces trois nouveaux arrivants au catalogue de la marque singapourienne, Razer propose trois configurations différentes :

Config 1 Config 2 Config 3 Écran Full HD 144 Hz QHD 165 Hz QHD 165 Hz Processeur AMD Ryzen™ 9 6900HX (8-Cores /16-Threads, 20MB Cache, Up to 4.9 GHz max boost) AMD Ryzen™ 9 6900HX (8-Cores /16-Threads, 20MB Cache, Up to 4.9 GHz max boost) AMD Ryzen™ 9 6900HX (8-Cores /16-Threads, 20MB Cache, Up to 4.9 GHz max boost) GPU GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3080 Ti Mémoire vive 16 Go DDR5-4800 MHz 16 Go DDR5-4800 MHz 16 Go DDR5-4800 MHz SSD 1 To PCIe 4.0 1 To PCIe 4.0 1 To PCIe 4.0 Prix 2000 dollars 2600 dollars 3500 dollars

Notons le passage à la RAM DDR5.

Deux petites nouveautés qui n’ont rien à voir avec la puissance : une couche résistante aux empreintes, comme c’était déjà le cas sur les modèles plus grands, mais aussi une webcam (compatible Windows Hello) qui passe de 720p à 1080p.

Razer Blade 15

Pour le cadet de la famille, c’est un processeur Intel Core de 12e génération qui a été choisi, l’i7-12800H, ou l’i9-12900H pour la plus grosse configuration. Car ici ce sont 6 déclinaisons qui sont disponibles :

Config 1 Config 2 Config 3 Config 4 Config 5 Config 6 Écran QHD 240 Hz Full HD 360 Hz QHD 240 Hz Full HD 360 Hz QHD 240 Hz UHD 144 Hz Processeur 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i9-12900H GPU GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 Ti Mémoire vive 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel memory 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel memory 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel memory 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel SSD 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) Prix 2500 dollars 3000 dollars 3000 dollars 3700 dollars 3700 dollars 4000 dollars

Dans son communiqué, Razer promet un écran IPS-Grade couvrant l’intégralité de la gamme de couleurs DCI-P3.

Razer Blade 17

Enfin, le plus imposant de la fratrie est pensé pour les pros avec notamment ses huit haut-parleurs (contre 4 sur la génération précédente). Il est par ailleurs livré avec un nouveau chargeur GaN 280 W.

Config 1 Config 2 Config 3 Config 4 Config 5 Config 6 Écran QHD 165 Hz FHD 360 Hz QHD 240 Hz FHD 360 Hz QHD 240 Hz UHD 144 Hz Processeur 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H 1.8GHz 14-core Intel i9-12900H GPU GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 Ti Mémoire vive 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu'à 4TB) + Open M.2 Slot 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu'à 4TB) + Open M.2 Slot 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu'à 4TB) + Open M.2 Slot 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu'à 4TB) + Open M.2 Slot 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu'à 4TB) + Open M.2 Slot 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu'à 4TB) + Open M.2 Slot Prix 2700 dollars 3200 dollars 3200 dollars 4000 dollars 4000 dollars 4300 dollars

Prix et disponibilités des Razer Blade 2022

Ces nouveaux Razer Blade seront disponibles en précommande au cours du premier trimestre 2022. En France, les prix débuteront à partir de 2199,99 euros pour le Razer Blade 14, 2799,99 euros pour le Razer Blade 15 et 2999,99 euros pour le Razer Blade 17.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.