Le rapport qualité-prix du Xiaomi Poco X4 Pro est encore meilleur avec cette offre

Le Xiaomi Poco X4 Pro 5G est un smartphone accessible qui offre un très bon rapport qualité-prix sans négliger les performances. Aujourd’hui, on le retrouve à 219,91 euros au lieu de 299,90 euros à sa sortie grâce à un code promo.

Xiaomi propose une large gamme de smartphones avec une fiche technique solide tout en conservant un prix bas. C’est le cas du Xiaomi Poco X4 Pro 5G, qui comblera la plupart des petits budgets. Il faut dire qu’il a les arguments techniques pour faire craquer : une charge rapide, de belles performances et un bel écran Oled. Aujourd’hui, vous pouvez en profiter pour seulement 219 euros grâce à cette remise de 25 %.

Les atouts du Poco X4 Pro

Son écran Oled FHD+ à 120 Hz ;

Son SoC efficace : Snapdragon 695 ;

Sa bonne autonomie couplée à la charge rapide.

Lancé au prix de 299,90 euros, puis remisé à 244,91 euros, le Xiaomi Poco X4 Pro (6 + 128 Go de RAM) est désormais disponible à 219,91 euros en utilisant le code SDX4PRO sur le site Aliexpress. L’appareil est expédié depuis la France via Chronopost.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco X4 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone performant pour le prix

Le Xiaomi Poco X4 Pro est intéressant pour son prix relativement accessible et sa fiche technique équilibrée. Il se montre très efficace en termes de puissance en proposant le snapdragon 695, couplé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration assure une expérience fluide au quotidien, que ce soit pour du multitâche, faire tourner plusieurs applications gourmandes et même pour jouer à des jeux 3D. Sachez qu’il est aussi compatible avec le réseau 5G. En revanche, l’interface MIUI 13 perd quelques points en ergonomie et en fluidité.

Heureusement le Poco X4 Pro arrive à proposer une expérience de navigation totalement fluide, grâce à sa dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz. L’écran offre de très bons contrastes, une luminosité satisfaisante, une définition Full HD, pour pouvoir regarder vos contenus vidéos dans de bonnes conditions. Un module photo amélioré, et une autonomie assurée

Sur cette tranche tarifaire, il faut s’attendre à des concessions sur la partie photo. Ici, le X4 Pro fait mieux que son prédécesseur en proposant un capteur principal de 108 mégapixels. Celui-ci s’accompagne également d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Sur le papier, il offre une bonne polyvalence, mais le mode macro est assez anecdotique. Les performances photographiques n’atteignent pas des sommets, mais le X4 Pro fait le job à condition d’être peu exigeant. Le capteur principal permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies.

Pour finir, Xiaomi promet une excellente autonomie avec sa batterie de 5 000 mAh, capable de faire tenir le smartphone sur environ un jour et demi selon votre utilisation. Et si vous usez et abusez des jeux 3D et autres applications gourmandes, rassurez-vous, ce téléphone est compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 67 W. D’après la marque, il suffit de 22 minutes pour que le téléphone récupère 70 % d’autonomie.

Xiaomi face à la concurrence

Afin de comparer le Xiaomi Poco X4 Pro 5G avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.