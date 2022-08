Poco F4 : le dernier flagship de Xiaomi est à un très bon prix grâce à 70 € de remise

Dernier né de la gamme Poco, le Xiaomi Poco F4 emprunte de nombreuses caractéristiques des plus premium, mais avec un prix contenu. Il s’affiche à un tarif encore plus avantageux aujourd’hui : 329 euros contre 399,90 euros à sa sortie.

La gamme Poco de Xiami a prouvé sa crédibilité auprès du grand public grâce à des modèles puissants à prix raisonnable, comme le Poco F3 par exemple. Il a d’ailleurs été récemment remplacé par la quatrième génération, qui présente une fiche technique des plus convaincantes en reprenant quelques caractéristiques de son aîné. Aujourd’hui il devient plus intéressant grâce à cette réduction de près de 20 %.

Le Poco F4 en quelques mots

Un écran de 6,67 pouces AMOLED rafraîchi à 120 Hz

De bonnes performances : Snapdragon 870

Sans oublier une autonomie fiable couplée à la charge rapide

Avec un prix de lancement à 399,90 euros, le Xiaomi Poco F4 (6+ 128 Go) est désormais proposé à 349 euros sur Cdiscount, mais en utilisant le code 20EUROS, le téléphone tombe à 329 euros seulement. Si vous êtes membres Cdiscount, il passe à 319 euros grâce au code CDAV30EUROS.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco F4. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design discret plutôt réussi

Le Xiaomi Poco F4 propose une apparence plus discrète et moins gaming par rapport à la version GT. Il mise donc sur look plus sobre, avec un format rectangulaire réussi. Au niveau de la prise en main, il ne conviendra pas aux plus petites mains avec sa diagonale de 6,67 pouces. Avec un tel gabarit, on a le plaisir d’avoir une dalle Oled affichant une définition Full HD+, proposant un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 120 Hz.

Loin d’être le domaine de prédilection de la gamme Poco, le modèle F4 intègre un triple capteur photo 64 + 8 + 2 mégapixels. Hormis le capteur macro assez anecdotique, le capteur principal s’en sort vraiment bien, et l’ultra grand-angle peut produire de beaux résultats avec les bonnes lumières. Les photos prises sont satisfaisantes, à condition de ne pas être trop exigeant.

Des performances qui tiennent sur la durée

Ce smartphone se montre surtout convaincant en termes de performances. Il est propulsé par le Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive. Certes, ce n’est pas la puce 8 Gen 1 de chez Qualcomm équipé sur le modèle GT, que l’on retrouve sur le Poco F4, mais il reste tout de même sur un smartphone ultra fluide et performant. Il assure les tâches du quotidien et peut faire tourner les jeux 3D gourmands en ressources sans grandes difficultés.

Il profite même d’un système de refroidissement qui limite la surchauffe du SoC afin de ne jamais perdre en efficacité, quels que soient les usages. Une bonne chose lorsqu’on sait que la puce 8 Gen 1 de Qualcomm rencontre quelques soucis de chauffe sur certains modèles. Enfin, si sa batterie est légèrement plus petite que le Poco F4 GT (4 520 mAh contre 4 700 mAh), il se montre assez endurant et peut passer de 1 à 53 % en 30 minutes grâce à son chargeur de 67 W.

Si vous souhaitez avoir plus détails, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F4.

Découvrez la pléthore de smartphones Xiaomi

Le constructeur chinois propose de nombreuses références et à tous les prix. Afin de découvrir celle qui correspond à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.