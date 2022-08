Samsung Galaxy Tab S8 Ultra à -20%, caméra Xiaomi à 29€ et le OnePlus Nord 2 à prix cassé – les deals de la semaine

Retrouvez les meilleurs deals de cette semaine encore disponible : la caméra Xiaomi (1080p) est à seulement 29 euros, la tablette ultra premium de Samsung coûte 250 euros de moins, et le OnePlus Nord 2 est à un super prix. Il y a même un forfait pas cher.

Si les yeux sont rivés vers les nouveaux produits de Samsung, aujourd’hui, on va plutôt s’intéresser à sa tablette haut de gamme : la Galaxy Tab S8 Ultra. Ce modèle offre un design raffiné avec un écran excellent et une expérience logicielle bien pensée pour séduire les créatifs et les personnes en quête de productivité. La puissance est également au rendez-vous grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 1. C’est une excellente alternative sous Android, qui a l’avantage de bénéficier de 20 % de réduction.

La Galaxy Tab S8 Ultra en quelques mots

Des finitions impeccables ;

Un écran géant de 14,6 pouces Amoled ;

La puissance de la puce Snapdragon 8 Gen 1.

Vendue à sa sortie au prix de 1219 euros, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (8 + 128 Go) est aujourd’hui remisée à 969 euros sur le site Boulanger, Amazon et la Fnac. De plus, la marque propose de vous offrir un produit audio au choix (une paire de Galaxy Buds 2, une enceinte connectée Google Nest audio, et une enceinte Bluetooth JBL Flip 5) en suivant les indictions de ce formulaire.

Vous pouvez lire notre test de la Galaxy Tab S8 Ultra pour en savoir plus.

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi en son absence, il est intéressant d’opter pour une caméra de surveillance connectée. Et si certains prix peuvent freiner à l’achat, il existe des solutions accessibles et efficaces pour accomplir cette tâche. On pense par exemple à Xiaomi, qui propose sa Mi Home Security Camera 360°. Cette caméra est capable de filmer en 1080p de jour comme de nuit pour surveiller votre domicile, le tout sans investir une somme monstrueuse, surtout qu’elle profite d’une réduction de 10 euros et devient encore plus abordable.

Les points clés de la caméra de surveillance de Xiaomi

Une petite caméra facile à installer

Filme en 1080p sur microSD ou dans le cloud

Avec une vision en 360° et une vision nocturne

Elle peut se connecter facilement avec les autres appareils de la marque

Proposée à 39,99 euros, la Mi Home Security Camera 360° de Xiaomi est actuellement en promotion à 29,99 euros sur le site du constructeur.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Mi Home Security Camera 360°.

Il y a quelques mois, OnePlus a sorti une batterie de smartphones milieu de gamme. La marque tient à satisfaire les plus petits budgets avec des smartphones accessibles, sans pour autant négliger la fiche technique. Parmi cette catégorie, on retrouve le OnePlus Nord 2, qui a renoué avec l’identité originelle de la marque à savoir : un smartphone avec peu de compromis tant en matière de performances que de fonctionnalités, tout en restant accessible. Sorti il y a maintenant un an, ce dernier reste toujours recommandable d’autant plus qu’aujourd’hui le modèle 12 + 256 Go bénéficie de près de 25 % de réduction.

En quoi le OnePlus Nord 2 est un bon smartphone ?

Il s’équipe d’un écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Délivre de bonnes performances avec sa puce MediaTek Dimensity 1200

Possède un chargeur rapide très efficace : Warp Charge 65 W

Et propose une bonne expérience utilisateur avec OxygenOS

Avec un prix de lancement à 499 euros, la version 12 + 256 Go du OnePlus Nord 2 est actuellement remisée à 399 euros, mais en utilisant le code 20EUROS, le téléphone passe à 379 euros sur Cdiscount.

Si vous souhaitez en découvrir davantage sur ce produit, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord 2.

Alors que les forfaits mobiles avec plus de 100 Go se multiplient, Cdiscount en propose un ciblant les personnes consommant raisonnablement les données 4G de leur forfait et qui souhaitent réduire leur facteur de téléphone. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors cette offre sans engagement à petit prix est faite pour vous !

Que propose le forfait Cdiscount mobile ?

50 Go en France et 11 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Un prix bas pendant une période indéterminée

Jusqu’au 16 aout 2022, le forfait 50 Go chez Cdiscount Mobile est disponible à seulement 7 euros mensuels sans changement de prix au bout d’un an ? Il s’agit d’une offre sans engagement.

