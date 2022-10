Pixel Buds Pro : les écouteurs sans fil premium de Google sont à -30 %

Les Google Pixel Buds Pro sont arrivés il y a plus d'un mois sur le marché et ils sont déjà en forte promotion. Ils ont de quoi convaincre les amateurs de son aussi par leur prix : 155,99 euros au lieu de 219 euros.

Derniers-nés des écuries Google niveau son, les Pixel Buds Pro misent sur l’évolution technique pour se mettre au niveau de la concurrence. ll s’agit des premiers écouteurs sans fil du constructeur à proposer une réduction active du bruit et sont également bourrés de fonctionnalités intéressantes. Si le prix était un peu élevé à leurs sorties, il est possible de les trouver avec près de 30 % de réduction.

Les points clés des Google Pixels Buds Pro

Une qualité de son convaincante

Le Bluetooth multipoint et basculement audio automatique

Une bonne autonomie et la recharge rapide sans fil

Lancés au prix de 219 euros, les Google Pixels Buds Pro passent aujourd’hui à 155,99 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 53,01 euros et un coupon promotionnel de 10 euros.

Des écouteurs premium qui viennent bousculer la concurrence

Les Pixels Buds Pro reprennent dans les grandes lignes le design des premières itérations des Buds de Google malgré une prise de volume qui se ressent une fois mis dans les oreilles. Le boitier de recharge reste toujours d’une forme ovale, à la texture rappelant celle d’un galet. Ils peuvent donc être facilement rangés dans la poche. Une fois posés dans les oreilles, ils bénéficient d’un bon maintien même en mouvement. Pour les sportifs et amateurs de plein air, les Pixel Buds Pro sont certifiés IPX4 et sont ainsi résistants à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration.

Côté son, Les Pixel Buds Pro ont fait un grand bond en avant par rapport aux générations précédentes, même si on est encore loin des cadors du genre. Ils restent tout à fait dans la moyenne avec une mise en avant des médiums et des bases acceptables. Dommage que la dynamique sonore ne soit pas plus mise en avant, de même que les aiguës. Les écouteurs disposent aussi d’une bonne spatialisation du son et d’une réduction de bruit active correcte, mais sans faire d’éclats.

On trouve tout de même quelques fonctionnalités intéressantes comme le Bluetooth multipoint, le basculement audio et la gestion du volume directement par glissement du doigt. Les écouteurs peuvent également se prévaloir d’une bonne autonomie, même avec la réduction de bruit active avec plus de 7 heures d’écoute en continu.

L’écosystème de Google au centre de l’expérience sonore

Les Pixels Buds Pro sont compatibles avec le système maison du constructeur, Google Fast Pair, pour l’appairage en Bluetooth, un peu comme pour les Airpods côté Apple. On en parlait juste au-dessus, l’application Pixel Buds vient compléter l’expérience en ajoutant quelques fonctionnalités bien pratiques. Cette application va vous permettre de retrouver vos écouteurs en les faisant sonner, d’indiquer les différents contrôles tactiles — sans possibilité de les modifier (on pourra cependant choisir de les désactiver s’ils sont gênants), de mettre à jour le firmware des écouteurs, ou d’activer/désactiver la mise en pause automatique.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Google Pixel Buds Pro.

