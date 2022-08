Lenovo Tab P11 Pro : cette tablette premium avec écran OLED n’est qu’à 229 €

Avec son écran OLED, sa puissance et son prix contenu, la tablette Lenovo Tab P11 Pro a de quoi se démarquer par rapport à la concurrence. En ce moment, il est possible de la trouver à 229 euros au lieu de 599 euros sur AliExpress, grâce à une réduction doublée d'un code promo.

En concevant sa tablette P11 Pro, Lenovo a choisi de miser sur une fiche technique premium tout en maintenant un prix contenu. Écran OLED, compatibilité Dolby Vision, processeur puissant… Ce modèle, qui offre des performances idéales pour un usage professionnel, est même encore moins cher actuellement grâce à une promotion et un code promo.

Les points forts de la Lenovo Tab P11 Pro

Un écran OLED 2K de 11,5 pouces

Compatible Dolby Vision et HDR10

Un processeur Snapdragon 730G

Lancée à 599 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Pro est désormais proposée à 229 euros sur Aliexpress grâce à une promotion et du code promo BTSFR24 à entrer au moment de l’achat.

Une tablette légère qui opte pour l’OLED

La tablette Lenovo Tab P11 Pro offre un design plutôt élégant, avec son cadre léger en alliage d’aluminium qui ne mesure que 5,8 cm d’épaisseur pour davantage de portabilité. Une praticité renforcée par son poids de seulement 485 grammes, qui facilitera grandement son transport si vous êtes amené à travailler hors de chez vous. On aura aussi droit à des bordures très fines, qui permettent de bénéficier d’un ratio screen-to-body de 85 %, comme sur le modèle classique, d’ailleurs.

Le principal atout de cet écran reste tout de même sa dalle OLED de 11,5 pouces, qui affiche une définition 2K (2560 x 1600 pixels), soit l’assurance de profiter d’images détaillées et réalistes, en plus des contrastes infinis et des noirs profonds qu’offre l’OLED. Cet écran est par ailleurs compatible avec le Dolby Vision et le HDR10, ce qui apportera encore plus de luminosité à l’ensemble, en plus d’assurer une restitution plus fidèle des couleurs. Côté son, la tablette embarque quatre haut-parleurs signés JBL et compatibles Dolby Atmos pour un son riche et immersif.

Une bonne gestion du multitâche

Contrairement à la version classique, la Lenovo Tab P11 Pro se destine davantage à un usage professionnel : les télétravailleurs pourront par exemple l’utiliser en complément de leur PC ou PC portable. Pour faire tourner diverses tâches, le modèle embarque un processeur Snapdragon 730G, épaulé par 6 Go de mémoire vive. Une configuration qui fournit une bonne fluidité dans tous les usages, qu’ils soient professionnels ou plus orientés vers le loisir. La tablette marque particulièrement des points concernant la gestion du multitâche. Outre l’aspect travail, vous pourrez aussi jouer à quelques jeux peu gourmands sans ralentissement. Sachez aussi que si la tablette dispose d’un stockage de base de 128 Go, vous pourrez quand même augmenter cette capacité grâce à l’ajout d’une carte microSD jusqu’à 1 To.

Enfin, en ce qui concerne son autonomie, la Lenovo Tab P11 Pro intègre une grosse batterie de 8 600 mAh. De quoi vous permettre, selon la marque, de tenir durant 15 heures d’écoute musicale ou en lecture vidéo, et 8 heures en navigation web. La recharge se fera quant à elle via USB-C, pour une charge plus rapide.

