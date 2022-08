Ce bundle Realme Pad Mini + Buds Q2S à de bons arguments pour 199 euros

Envie d'une tablette, mais pas forcément d'y dépenser un PEL ? Ce bundle comprenant une Realme Pad Mini avec des écouteurs Buds Q2S a de quoi vous satisfaire, surtout pour son prix : 199,99 euros.

Realme n’est certes pas le constructeur le plus connu pour ses tablettes, mais il a au moins le mérite de se positionner sur l’entrée de gamme avec des modèles pas chers et qui font parfaitement l’affaire pour des utilisateurs occasionnels. C’est le cas de sa Pad Mini qui se retrouve d’ailleurs encore moins cher en bundle avec une paire écouteurs sans fil.

Les caractéristiques de la Realme Pad Mini

Une tablette au format « mini » avec un écran LCD IPS lumineux de 8,7 pouces

Une puce d’entrée de gamme suffisante

Une batterie de 6 400 mAh

La Realme Pad Mini (version sa version 4 + 64 Go) et en coloris gris est trouvable en bundle avec les écouteurs Buds Q2s de la même marque à 199,99 euros sur Amazon.

Le modèle 4G de cette même tablette avec les mêmes écouteurs en bundle est aussi en promotion : 229,99 euros au lieu de 254,98, toujours sur Amazon.

Une tablette mini par son format et son prix

Sorte de version « Light » de la Realme Pad, la Realme Pad Mini porte plutôt bien son nom puisqu’elle réduit les prestations de sa grande sœur tout autant que son tarif. Tout d’abord, l’écran IPS LCD passe d’une diagonale de 10,4 pouces à 8,7 pouces tout en recouvrant 84,59 % de la face avant. Elle offre une simple définition HD+ de 1 340 x 800 pixels et dispose d’un double haut-parleur stéréo pour apprécier vos contenus vidéos.

Il s’agit peut-être d’une tablette d’entrée de gamme, mais elle propose un design aux bonnes finitions avec un châssis en aluminium et une structure fine (7,6 mm d’épaisseur et 372 grammes). Il est possible donc de l’utiliser facilement.

Une fiche technique modeste, mais qui suffit à elle-même

One ne peut pas dire que la Pad Mini soit un monstre de puissance, avec un tel tarif, il fallait s’en douter. Elle embarque en son cœur un processeur Unisoc T616 plutôt modeste gravé en 12 nm, cadencé à 2 GHz et équipé de huit cœurs (2 Cortex A75 et 6 Cortex A55). Les 3 ou 4 Go de RAM s’associent à 32 ou 64 Go de stockage UFS 2.1 (extensible jusqu’à 1 To). Pas de quoi s’émerveiller, mais c’est bien assez pour un usage familial comme naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux et faire tourner sans trop de difficultés vos applications préférées. À noter que la Realme Pad Mini tourne sous une Rom Android 11 avec l’interface Realme UI pensée pour les tablettes.

Enfin, la batterie de 6 400 mAh promet une autonomie de 15 heures en lecture vidéo et s’accompagne d’un chargeur rapide de 18 W.

Et la concurrence ?

Si vous souhaitez comparer la tablette de Realme avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir en 2022.

