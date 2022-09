La Poste Mobile vous offre votre forfait sans engagement jusqu’en 2023

La Poste Mobile frappe fort en ce début septembre : l'opérateur offre tout simplement 4 mois de souscription sur chacun de ses forfaits mobile, allant de 100 Mo jusqu'à 100 Go, le tout toujours sans engagement et sans condition de durée.

Après un long passage à vide à cause d’une cyberattaque qui aura fait fermer le site pendant quelques semaines, La Poste Mobile revient en force avec une nouvelle série d’offres assez folles. En effet, l’opérateur de forfaits mobile a décidé d’offrir pas moins de 4 mois pour toute nouvelle souscription sur ses forfaits de 100 Mo, 50 Go et 100 Go. De quoi aborder la rentrée de façon plus sereine côté mobile.

Que proposent les forfaits mobile chez La Poste ?

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM/COM

Une enveloppe de data de 100 Mo à 100 Go en 4G

Toujours sans engagement

Retrouvez les forfaits de 100 Mo, 50 Go et 100 Go de La Poste Mobile offerts pendant 4 mois, puis de 4,99 à 14,99 euros par mois, le tout sans aucun engagement. Il est donc possible de résilier l’abonnement avant la fin de l’offre promotionnelle. Cette offre est valable jusqu’au 25 septembre 2022.

Des forfaits sans engagement, sans prise de tête

Avant de parler des quantités de data que propose La Poste Mobile sur ses forfaits, il faut d’abord mettre en avant ce qu’il propose en ce qui concerne les communications. Les forfaits de cet opérateur disposent des appels, SMS et MMS en illimité depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM/COM. Ce sont aussi des forfaits sans engagement et vous pouvez les changer quand vous le souhaitez si l’offre ne vous convient plus, au bout de quelques mois.

De 100 Mo à 100 Go, en voilà une offre large !

En ce qui concerne le réseau, la poste mobile utile les infrastructures de l’opérateur historique SFR. Cela signifie que vous avez accès à la qualité d’un grand réseau mobile couvrant plus de 90 % du territoire pour un prix moindre. 50 et 100 Go pour les forfaits le plus larges, cela est bien assez pour profiter de son environnement numérique mobile sans crainte d’être vraiment limité. On pense notamment au streaming de vidéo via les plateformes de VOD (Netflix, Prime Vidéo, etc.), mais aussi à la navigation sur le web ou sur les réseaux sociaux qui peuvent être de véritables gouffres à données 4G. Vous aurez aussi la possibilité d’en faire profiter votre entourage via un partage de connexion.

Enfin, ce n’est pas tout puisque La Poste Mobile a également prévu des enveloppes 4G de 10 Mo à 15 Go en fonction du forfait choisi, à utiliser en Europe et dans les DOM/COM. De quoi être à l’aise si jamais vous avez besoin de trouver une localisation ou de chercher une information à l’étranger sans débourser 1 centime de plus.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You – 100 Go 5 jours Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 14,99€ Découvrir RED Forfait 4G – 100 Go 2 semaines Appels illimités 100 Go en France 17 Go en Europe 15€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G - 140 Go 1 mois Appels illimités 140 Go en France 80 Go en Europe Pendant 12 mois 17,99€ 32,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.