Samsung Galaxy Buds 2 : le prix de ces écouteurs sans fil est divisé par 3 aujourd’hui

Un nouveau modèle d'écouteurs sans fil a récemment été dévoilé par Samsung, ce qui permet aujourd'hui de se procurer les Galaxy Buds 2 à un prix vraiment dérisoire. En effet, ils sont actuellement proposés à seulement 49 euros sur Cdiscount, alors qu'ils en valaient 149 euros à leur sortie l'année dernière.

Lors de sa conférence Galaxy Unpacked du mois d’août 2022, Samsung levé le voile sur ses nouveaux smartphones pliants, mais aussi sur ses nouveaux écouteurs sans fil. Ces derniers se situent sur le segment haut de gamme et si vous n’avez pas le budget pour, mieux vaut placer son choix sur les Galaxy Buds 2 classiques, d’autant plus qu’aujourd’hui ils coûtent trois fois moins chers qu’à leur lancement.

L’essentiel des Samsung Galaxy Buds 2

Des écouteurs confortables dans un boîtier compact

Avec de la réduction de bruit et un mode transparence

Compatible avec la charge rapide : 100 % en 38 minutes

Au lieu de 149 euros quand ils sont sortis en 2021, les Samsung Galaxy Buds 2 sont actuellement disponibles en promotion à seulement 49 euros sur Cdiscount grâce à une ODR valable jusqu’au 30 septembre prochain.

Du bon son dans les oreilles

Les Samsung Galaxy Buds 2 proposent un format tout en rondeur qui ne dépasse pas trop des oreilles et des embouts en silicone pour favoriser un bon maintien. Pour des intra-auriculaires, qui viennent donc se loger dans le conduit auditif, ils sont très confortables et peuvent facilement se faire oublier pendant plusieurs heures d’écoute, notamment grâce à leur légèreté (seulement 6,3 grammes par oreillettes). Les contrôles tactiles sur la surface des écouteurs sont d’ailleurs assez réactifs et surtout complets.

Concernant la partie audio, ils reprennent quasi les mêmes deux transducteurs dynamiques que les Buds Pro, où un tweeter va se concentrer sur les aigus et les médiums quand un woofer va quant à lui se dédier aux basses. On n’a donc pas un seul haut-parleur chargé de produire deux sons, parfois aux fréquences opposées et au même moment. Ici le son produit est alors d’une grande richesse et avec beaucoup de détails. On note également la présence de la réduction active du bruit, plutôt efficace pour des écouteurs milieu de gamme. Un mode Transparence est aussi de la partie avec plusieurs niveaux d’intensité : faible, moyen ou élevé.

Un boîtier compact et pratique

L’autonomie des Galaxy Buds 2 est dans la moyenne avec environ 5 heures pour les oreillettes, et ce chiffre peut monter jusqu’à plus de 20 heures avec le boîtier. On apprécie surtout sa recharge très rapide via USB-C qui permet de faire passer de 0 à 100 % les écouteurs, ainsi que le boîtier, en seulement 38 minutes. Cependant, pensez à prendre le bloc d’alimentation de votre smartphone, car ce dernier n’est pas inclus dans la boîte. Notez également qu’ils sont compatibles avec la charge sans fil, certes moins efficace, mais tout de même pratique si vous avez déjà un socle à induction.

