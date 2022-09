Un home cinéma à moins de 200 €, c’est possible avec ce pack audio Samsung

Si vous souhaitez changer votre équipement audio pour booster le son de votre TV, Cdiscount a la solution puisque l'e-commerçant français propose la barre de son Samsung HW-B450 accompagnée d'un kit d'enceintes à 199 euros au lieu de 349 euros grâce à une réduction doublée d'une ODR.

Malheureusement, le son est souvent le point faible des téléviseurs, y compris les onéreux. Pour remédier à ce petit défaut, il est toujours possible de miser sur une barre de son, qui offre un résultat nettement plus satisfaisant et puissant. Et si en plus de ça, vous pouvez profiter d’une configuration home cinema 5.1 avec l’ajout d’enceintes, c’est encore mieux. Samsung propose ainsi sa HW-B450 et son kit d’enceintes arrière SWA-9100S pour fonctionner en symbiose. L’ensemble est même encore moins cher actuellement : moins de 200 euros le tout.

Ce qui est inclus dans cet ensemble audio Samsung

Une barre de son + caisson de basse

Un kit de trois enceintes arrière

Pour un rendu 5.1 comme au cinéma

D’abord affiché à 349 euros, puis réduit à 279 euros, l’ensemble barre de son Samsung HW-B450 + kit d’enceintes SWA-9100S revient à 199 euros sur Cdiscount grâce à deux ODR : une de 30 euros pour l’achat de la barre de son, et une de 50 euros pour l’achat des enceintes. Vous pouvez en profiter jusqu’au 31 octobre 2022.

Une barre de son convaincante pour du home cinéma

La barre de son Samsung HW-B450, qui peut se placer sous un téléviseur ou être fixée au mur grâce à une accroche prévue à cet effet, propose ce que tous les amateurs de cinéma recherchent pour se plonger dans leurs films et leurs séries : un effet surround qui renforce l’immersion. Si la technologie DTS:X sera malheureusement absente ici, on pourra tout de même profiter du son vaste et riche du Dolby Atmos grâce à l’ajout du kit d’enceintes arrière SWA-9100S. Et ce, sans s’encombrer de fils qui s’emmêleraient près de votre TV. Le tout est complété par un caisson de basse sans fil, qui délivre des basses encore plus profondes et promet une meilleure retransmission des sons graves. D’autant plus que le mode « Bass Boost » permettra, comme son nom l’indique, de maximiser la puissance des basses. L’ensemble pourra surtout vous faire profiter d’une installation home cinéma 5.1 pour une expérience comme dans les salles obscures.

Autrement, la barre de son elle-même assure un rendu sonore 2.1, comporte 3 haut-parleurs et affiche une puissance totale de 300 W, ce qui est plus que satisfaisant pour profiter de ses contenus.

La HW-B450 s’adapte à tout

La barre de son Samsung HW-B450 se démarque également par sa capacité à s’adapter à tous types de contenu. Le mode « Voix Claire » s’occupera par exemple de bien faire ressortir les dialogues en optimisant l’égaliseur, tandis que le mode « nuit » baissera automatiquement le volume, compressera les basses et rehaussera le haut-parleur central pour tout de même bien entendre les dialogues. Samsung a également pensé aux joueuses et joueurs en intégrant un mode « Jeu Pro ». Le mode « Adaptive Sound Lite » se charge quant à lui s’analyse l’audio scène par scène de votre film ou de votre série pour optimiser automatiquement le son et le rendu des voix, et ce, même quand le niveau sonore est faible.

Bref, une barre de son complète, qui a aussi un autre avantage : celui de se connecter très simplement à votre TV Samsung, et ce, grâce au Bluetooth. Cela vous permet aussi de vous passer des câbles.

Les meilleures barres de son pour chaque budget

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour booster le son de votre TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.