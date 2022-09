Galaxy S20 FE 5G à -50 %, TV QLED 65″ (4K@120Hz) à prix fou et home cinéma à 199 € – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le Samsung Galaxy S20 FE 5G passe de 759 euros au lancement à 399 euros aujourd'hui, le TV QLED Hisense de 65 pouces idéale pour les consoles next-gen est à 699 euros seulement et il y a aussi un home cinéma Samsung à moins de 200 euros.

Le Samsung Galaxy S21 FE (qui pourrait bien être le dernier de la lignée Fan Edition) a peiné à impressionner. Heureusement, son prédécesseur, le Galaxy S20 FE, peut se vanter d’être, encore aujourd’hui, une très bonne référence pas du tout démodée. Sa version 5G parvient ainsi à être compétitive grâce à quelques compromis. Pour en profiter pleinement sans trop creuser son budget, le moment est idéal puisqu’il bénéficie d’une réduction et d’une ODR, qui font chuter son prix sous les 400 euros.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Les points forts du Samsung Galaxy S20 FE

Un écran Super AMOLED de 6,5 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 865

La charge rapide et sans fil

Initialement lancé à 759 euros, puis réduit à 499 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est désormais disponible à 399 euros sur Cdiscount grâce à une réduction automatique de l’e-commerçant et à une ODR valable jusqu’au 30 septembre 2022.

Hisense est une marque de plus en plus connue en France. Elle propose toute sorte de téléviseurs, qui font souvent quelques concessions au niveau de la fiche technique pour rester compétitif face à la concurrence. Ce n’est en revanche pas le cas du modèle 65U7HQ, lequel propose toutes les dernières technologies vidéos du moment, à prix canon aujourd’hui grâce à cette réduction de 400 euros.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le TV Hisense U7HQ en 55 pouces.

Ce qu’il faut retenir du Hisense 65U7HQ

Une dalle 4K QLED de 65 pouces

La compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1 autorisant le 120 Hz, l’ALLM et le VRR

Au lieu d’un prix barré de 1 099 euros, le TV Hisense 65U7HQ est actuellement affiché en promotion à 999 euros chez Darty, mais une ODR de 300 euros valable jusqu’au 26 septembre permet d’obtenir ce grand téléviseur QLED à seulement 699 euros.

Malheureusement, le son est souvent le point faible des téléviseurs, y compris les onéreux. Pour remédier à ce petit défaut, il est toujours possible de miser sur une barre de son, qui offre un résultat nettement plus satisfaisant et puissant. Et si en plus de ça, vous pouvez profiter d’une configuration home cinema 5.1 avec l’ajout d’enceintes, c’est encore mieux. Samsung propose ainsi sa HW-B450 et son kit d’enceintes arrière SWA-9100S pour fonctionner en symbiose. L’ensemble est même encore moins cher actuellement : moins de 200 euros le tout.

Ce qui est inclus dans cet ensemble audio Samsung

Une barre de son + caisson de basse

Un kit de trois enceintes arrière

Pour un rendu 5.1 comme au cinéma

D’abord affiché à 349 euros, puis réduit à 279 euros, l’ensemble barre de son Samsung HW-B450 + kit d’enceintes SWA-9100S revient à 199 euros sur Cdiscount grâce à deux ODR : une de 30 euros pour l’achat de la barre de son, et une de 50 euros pour l’achat des enceintes. Vous pouvez en profiter jusqu’au 31 octobre 2022.

Après un long passage à vide à cause d’une cyberattaque qui aura fait fermer le site pendant quelques semaines, La Poste Mobile revient en force avec une nouvelle série d’offres assez folles. En effet, l’opérateur de forfaits mobile a décidé d’offrir pas moins de 4 mois pour toute nouvelle souscription sur ses forfaits de 100 Mo, 50 Go et 100 Go. De quoi aborder la rentrée de façon plus sereine côté mobile.

Que proposent les forfaits mobile chez La Poste ?

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM/COM

Une enveloppe de data de 100 Mo à 100 Go en 4G

Toujours sans engagement

Retrouvez les forfaits de 100 Mo, 50 Go et 100 Go de La Poste Mobile offerts pendant 4 mois, puis de 4,99 à 14,99 euros par mois, le tout sans aucun engagement. Il est donc possible de résilier l’abonnement avant la fin de l’offre promotionnelle. Cette offre est valable jusqu’au 25 septembre 2022.

