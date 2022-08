Ce TV QLED 65 pouces compatible HDMI 2.1 en 4K@120 Hz est à prix bas

Le Hisense 65U7HQ est un téléviseur QLED de 65 pouces qui apporte toutes les technologies nécessaires pour profiter pleinement de sa console next-gen. Il n'est d'ailleurs pas très cher, puisqu'on le trouve en ce moment à 699 euros au lieu de 1 099 euros chez Darty.

Hisense est une marque de plus en plus connue en France. Elle propose toute sorte de téléviseurs, qui font souvent quelques concessions au niveau de la fiche technique pour rester compétitif face à la concurrence. Ce n’est en revanche pas le cas du modèle 65U7HQ, lequel propose toutes les dernières technologies vidéos du moment, à prix canon aujourd’hui grâce à cette réduction de 400 euros.

Ce qu’il faut retenir du Hisense 65U7HQ

Une dalle 4K QLED de 65 pouces

La compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1 autorisant le 120 Hz, l’ALLM et le VRR

Au lieu d’un prix barré de 1 099 euros, le TV Hisense 65U7HQ est actuellement affiché en promotion à 999 euros chez Darty, mais une ODR de 300 euros valable jusqu’au 26 septembre permet d’obtenir ce grand téléviseur QLED à seulement 699 euros.

Un TV QLED parfait pour les consoles next-gen

Le Hisense 65U7HQ intègre une dalle QLED de 65 pouces pour proposer un affichage des couleurs plus vif et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LCD. Le niveau de qualité d’images n’atteint évidemment pas le niveau de l’OLED, mais on est tout de même sur un traitement du contraste très qualitatif. D’autant plus que le tout est mis en valeur par l’apport du processeur Hi-View développé par la marque chinoise et qui permet un upscale de l’image si elle n’est pas en 4K nativement.

Compte tenu de son prix aujourd’hui, le gros point fort de ce téléviseur est sans aucun doute la présence de deux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120 Hz ainsi que les modes ALLM et VRR, ce qui est idéal pour celles et ceux ayant une PlayStation 5 ou une Xbox Series X à la maison. En jeu, vous profiterez alors d’une image fluide, sans latence ni déchirure. Et ce n’est pas tout, puisqu’on retrouve également des compatibilités avec les normes HDR, tels que le Dolby Vision, le HDR10 et le HLG. Le Dolby Atmos pour une spatialisation du son à 360 degrés est aussi de la partie.

Vidaa U, un bon concurrent d’Android TV

Hisense a développé son propose système d’exploitation : Vidaa U. Cette interface est esthétiquement assez moderne, avec une page d’accueil affichant les principales fonctions tout en haut de l’écran : recherche, sources, paramètres, signal Wi-Fi, notifications, profils et assistants vocaux (via Google Assistant et Amazon Alexa). On aperçoit ensuite un peu plus bas toutes les applications que vous aurez téléchargées, en passant par Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+, Salto, YouTube, Molotov TV, Rakuten TV, RMC Sport, Pluto TV, etc. Il n’y a évidemment pas autant d’applications qu’avec Android TV, mais vous trouverez les principales sans être frustré. De plus, la navigation entre les différents menus se fait sans accrocs.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le TV Hisense U7HQ en 55 pouces.

