La Société Générale rend la rentrée meilleure avec 130€ de prime à l’ouverture d’un compte

La rentrée est arrivée et c'est un événement qui ne passe pas inaperçu chez la Société Générale qui vous permet d'obtenir une belle somme d'argent. Cette fois-ci, c'est pas moins de 130 euros qui peuvent être obtenus en ouvrant simplement un compte.

La Société Générale relance une nouvelle offre temporaire « Temps fort » vous permettant d’obtenir une certaine somme d’argent pour l’ouverture d’un compte. Cette fois-ci, la banque en ligne a choisi, en plus des 80 euros offerts habituellement, d’offrir 50 euros supplémentaires si vous choisissez de domicilier vos prélèvements / virements réguliers chez la Société Générale. De quoi faire mettre un peu d’argent de côté en pleine rentrée.

Un compte chez Société Générale c’est…

Une carte Visa comprenant ses assurances

Un conseiller bancaire dédié

0 € de frais de tenue de compte

Carte moins chère pour les moins de 30 ans

Jusqu’au 19 septembre 2022, l’ouverture d’un compte chez la Société Générale vous octroie 80 euros virés sur votre compte et 50 euros supplémentaires en cas de domiciliation des virements et prélèvements, soit 130 euros au total, que l’on pourrait qualifier de prime de bienvenue.

Une banque traditionnelle qui fait tout comme une banque en ligne

La Société Générale propose ses comptes baptisés Sobrio qui proposent les avantages des offres en ligne tout disposant du savoir-faire d’une grande banque française. De plus, contrairement à de nombreux concurrents du côté des néobanques, la Société Générale délivre un IBAN français, ce qui a est intéressant si l’on souhaite de faire de Sobrio son compte principal.

L’offre Sobrio se divise en 3 paliers correspondant à des types de cartes. La première avec une carte Visa Evolution à 6,20 euros par mois proposant les assurances classiques, une tenue de compte classique et les paiements gratuits en Europe. La seconde offre propose une carte VISA classique avec des assurances plus poussées comme les assistances médicales à l’étranger ou les assurances contre la fraude. Cette carte est accessible à partir de 6,90 euros par mois si vous avez plus de 30 ans (à 3 euros par mois si vous avez entre 18 et 24 ans et 5,52 euros par mois pour les 25-29 ans), autant dire qu’il s’agit là d’un meilleur deal que la première carte. Et enfin le dernier palier comprend une carte Visa Premier avec un niveau maximum de protection et d’assurances en plus des avantages Sobrio, comme la gratuité de la tenue de compte ou la personnalisation de sa carte. Cette dernière offre est accessible à partir de 13 euros par mois.

Une application qui compte parmi les meilleures du genre

Un compte chez la Société Générale s’accompagne aussi d’un environnement applicatif pour en profiter entièrement depuis son smartphone. Malgré une ergonomie perfectible, elle permet de consulter ses comptes de manière simple grâce à une jauge ajustable en fonction de son budget. Elle propose notamment une catégorisation automatiquement de ses dépenses pour mieux gérer ses finances et des options de sécurité comme le déverrouillage par empreinte digitale ou le blocage du compte en cas de perte ou de vol de sa carte. Elle est également compatible Paylib et Apple Pay pour les paiements sans contact via mobile ou montre connectée, même si Google Pay manque encore à l’appel.

Société Générale Télécharger Société Générale gratuitement APK

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la banque Société Générale.

Comment se passe l’ouverture d’un compte Sobrio à la Société Générale ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours et une semaine. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir la prime de 130 euros en ouvrant un compte chez la Société Générale ?

À l’ouverture du compte Sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, les 50 euros supplémentaires sont offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire. . Ce montant est versé sur le compte après les 3 premiers mois d’ancienneté du compte.

