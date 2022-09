La Xbox Series X est disponible, avec un prix en baisse grâce à ce code promo

Si généralement la Xbox Series S profite de nombreuses promotions, c'est au tour de la Xbox Series X de s'afficher à un meilleur prix. Plus puissante et plus complète, on la retrouve aujourd'hui à 474,96 euros au lieu de 499,99 euros habituellement.

Cela va faire maintenant 2 ans que les consoles next-gen chez Microsoft et Sony sont disponibles sur le marché. Difficile d’en trouver en stock depuis leur sortie, et de l’obtenir au prix initial. Bonne nouvelle, aujourd’hui la Xbox Series X est non seulement disponible, mais elle profite d’une baisse de 25 euros. Cette offre est d’autant plus intéressante, maintenant que sa rivale a augmenté son prix récemment de 50 euros.

Les points forts de la Xbox Series X

Un design sobre

Parfaite pour jouer en 4K et pour le Xbox Game Pass

Silencieuse

Disponible depuis sa sortie au prix de 499,99 euros, la console Xbox Series X de Microsoft est actuellement en promotion à 474,96 euros en utilisant le code promo « snooze » sur le site LDLC.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xbox Series X. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Microsoft Xbox Series X au meilleur prix ?

Imposante, mais silencieuse

À la manière d’une tour PC, la Xbox Series X est un pavé droit avec une base carrée de 15 x 15 cm, pour une hauteur de 30 cm. Son format est particulièrement compact, mais qui pourra difficilement trouver sa place dans votre salon notamment dans nombre de meubles TV, en particulier si vous souhaitez poser la console à la verticale.

Une fois en route, elle est étonnamment silencieuse même avec des titres gourmands. Du côté logiciel, on apprécie l’interface, simple à utiliser et parfaitement fluide. Microsoft impressionne également avec la rétrocompatibilité Xbox 360 et Xbox One. Et grâce aux améliorations apportées sur la nouvelle manette, le confort est de mise.

La plus puissante

Face à sa petite sœur, la Series X est bien plus puissante. Elle dispose d’une puissance de 12 Tflops, traduit par un CPU AMD Zen 2 8 cœurs à 3,6-3,8 GHz, un GPU AMD RDNA 2 avec 52 CU à 1 825 GHz, 16 Go de mémoire vive en GDDR6 et un SSD 1 To avec la Xbox Velocity Architecture. Par conséquent, la console est capable de faire tourner tous les jeux en 4K à 60 images par seconde, voire jusqu’à 120 FPS selon les titres. Il est même possible de goûter au ray tracing qui était jusque là réservé au PC.

Si ce modèle dispose d’un lecteur optique, vous allez pouvoir profiter également d’un catalogue de jeux plus généreux grâce au Xbox Game Pass. Cet abonnement (9,99 euros par mois) permet de découvrir une variété de jeux dans un large catalogue, à moindres frais.

Si vous souhaitez en savoir davantage, nous vous invitions à lire notre test sur la console Microsoft Xbox Series X.

Plutôt intéressé par la Series S ?

Vous ne savez pas quelle console choisir entre la Xbox Series S et la Xbox Series X ? Pas de panique, vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans notre comparatif détaillé entre les deux consoles next-gen de Microsoft.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.