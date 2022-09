Le prix en promotion est excellent pour ce TV 4K Philips OLED 55 pouces, avec Ambilight

Actuellement, le TV 4K Philips 55OLED706 bénéficie d'un prix rare pour une telle fiche technique. Grâce à une réduction doublée d'un code promo sur le site de Carrefour, ce modèle est en effet proposé à 899 euros au lieu de 1 299 euros.

Avec sa technologie Ambilight, qui permet d’élargir le champ visuel au moyen de barres lumineuses, Philips a su se démarquer de la concurrence grâce à ses TV embarquant cette fonctionnalité. Pour rendre l’expérience encore plus agréable, la marque néerlandaise a même misé sur l’OLED. Le modèle 55OLED706 réunit ces deux caractéristiques très recherchées aujourd’hui, et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne coûte pas plus de 900 euros.

Les points forts du TV Philips 55OLED706

Une dalle 4K OLED de 55 pouces

La technologie Ambilight

Compatible Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

D’abord proposé à 1 299 euros, puis réduit à 999 euros, le TV Philips 55OLED706 est actuellement disponible à 899 euros sur le site de Carrefour grâce au code promo PAYPAL.

Une expérience immersive avec l’Ambilight

Les TV Philips se démarquent souvent par la finesse de leur écran. Le modèle 55OLED706 ne fait pas exception, et adopte un design élégant avec des bordures d’écran très fines. Elle se dote aussi de deux pieds discrets, mais solides. Attention toutefois, ces derniers ne seront pas des plus pratiques si vous souhaitez glisser une barre de son juste sous l’écran. Autrement, ce modèle affiche une diagonale confortable de 55 pouces, amplement suffisante pour profiter de vos séries et films dans les meilleures conditions.

Mais l’un de ses principaux atouts reste tout de même la prise en charge de la technologie Ambilight, propre à Philips. Concrètement, ce TV peut projeter un halo sur le mur derrière l’écran grâce à un système de barres lumineuses installées au dos. Cette technique permet de donner plus de profondeur à l’image visionnée puisque les couleurs projetées s’adaptent au programme. Une façon plutôt originale de renforcer l’immersion dans le contenu visionné, en plus de profiter d’une ambiance chaleureuse.

Des fonctionnalités premium, avec l’OLED en tête

Côté affichage, le TV Philips 55OLED706 intègre une dalle OLED, qui promet des noirs profonds, des contrastes infinis, une très bonne luminosité et des couleurs bien vives. Outre sa définition 4K, elle proposera aussi les compatibilités HDR10+ et Dolby Vision côté image, mais aussi le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le puissant processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente à tout moment.

Les joueuses et joueurs n’ont pas été oubliés

Le TV Philips 55OLED706 est non seulement taillé pour les films et les séries, mais aussi pour le gaming. En effet, ce modèle dispose de ports HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 FPS, ainsi que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing lors des sessions de jeu. L’ALLM se charge de son côté de réduire la latence. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour maximiser la fluidité des images.

Enfin, le TV Philips 55OLED706 est bien sûr une SmartTV qui tourne sous l’OS Android TV. Toutes les applications phares, comme Netflix, Prime Video, YouTube ou encore Disney+, seront également de la partie. On pourra aussi compter sur les assistants Google et Alexa pour toutes les commandes vocales. La fonction Chromecast sera aussi disponible : elle permettra de diffuser des contenus sur le TV depuis un smartphone ou une tablette.

Le top des TV 4K OLED

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K OLED en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.