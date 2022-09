Seulement 800 € pour ce PC portable Asus TUF Gaming (144 Hz, RTX 3060)

Si vous recherchez un ordinateur portable pour jouer tranquillement à vos jeux préférés, sans débourser plus de 1 000 euros, nous avons la solution : le Asus TUF Gaming avec RTX 3060 passe de 1 290 euros à 801 euros chez Carrefour.

Si vous êtes en quête d’une machine performante, pour jouer à des jeux AAA, la gamme TUF d’Asus a de quoi satisfaire les gamers exigeants. La plupart des modèles intègrent une fiche technique complète pour assurer de bonnes performances en jeu. Par exemple, le modèle 506HM-HN170W est doté d’un processeur i5 de 11e gen associé à une carte graphique RTX 3060. Une configuration intéressante, surtout qu’en ce moment on le trouve avec 500 euros de réduction grâce à un code promo.

L’essentiel à retenir du Asus TUF Gaming

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Une RTX 3060 associée à un i5 de 11e gen

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 290 euros, le PC portable gaming Asus TUF (506HM-HN170W) s’affiche à présent à 890 euros, mais en appliquant le code PAYPAL il passe à seulement 801 euros sur le site Carrefour.

Un grand écran fluide, idéal pour jouer

Asus dispose d’un bon nombre de PC portable orienté gaming. Fier représentant de la gamme TUF, le modèle 506HM profite de la qualité de fabrication de la marque. On retrouve un ordinateur portable robuste, qui respire la solidité avec son boîtier en aluminium noir mat. En plus d’un clavier rétro éclairé, ce laptop est doté d’une dalle de 15,6 pouces. Une grande diagonale qui permet d’offrir un bon confort en jeu, et dont la qualité d’image est au rendez-vous grâce à sa définition Full HD.

Mais on appréciera surtout son taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive. On retrouve même un système audio DTS:X Ultra pour un rendu sonore de qualité et une bonne immersion en jeu. Autrement, son poids de 2,3 kilos n’en fait pas le plus léger, mais il est facilement transportable. Quant à sa connectique, on découvre un port USB C, trois ports USB, un port HDMI, un port Mini DisplayPort et une prise casque microphone.

Une machine performante pour le jeu

Ce PC portable Asus TUF Gaming s’adresse aux joueurs et aux joueuses assidues. Il s’équipe d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération (11400H) associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 très récente, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions. Pour le reste des composants, on a droit à 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits.

Avec une telle configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il est même possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). Enfin, la partie autonomie est assurée par une batterie de 90 W pour tenir toute la journée selon la marque, mais tablez plus sur un petit 5-6 heures si vous jouez souvent à des jeux gourmands.

