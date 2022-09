Xiaomi Poco M5 : ce nouveau smartphone à petit prix est déjà en promotion

Le Poco M5 est un smartphone entrée de gamme récemment présentée chez Xiaomi. Comme à son habitude, la marque ne néglige pas la fiche technique de ces téléphones à petit prix. Mieux encore, le voilà déjà moins cher : 169,90 euros contre 189,90 euros de base.

De nos jours, même avec un budget inférieur à 200 euros, il est possible de trouver de bons smartphones. Xiaomi l’a d’ailleurs prouvé à maintes reprises avec ses modèles à petit prix à la fiche technique équilibrée et suffisante pour certains d’entre vous. La firme revient à nouveau avec sa gamme Poco et sort le M5s et M5. Ce dernier est le plus abordable de cette série, mais n’en est pas moins intéressant surtout quand il se trouve d’ores et déjà 20 euros moins chers par rapport à son prix de lancement.

L’essentiel à retenir du Poco M5

Un écran LCD de 6.58 pouces à 90 Hz

Un SoC efficace de Mediatek : Helio G99

Un smartphone endurant : batterie de 5 000 mAh

Avec un prix de lancement à 189,90 euros, le Xiaomi Poco M5 dans sa version 4+64 Go est déjà disponible en promotion à 169,90 euros sur le site du constructeur. Et si vous effectuez votre achat avant le 17/09, vous obtenez un coupon de 10 euros offert pour votre prochain achat. Il est également affiché au même prix sur Amazon.

La version avec 128 Go de stockage est elle aussi en promotion et passe de 209,90 euros à 189,90 euros sur le Mi Store et le site d’Amazon.

Un design plutôt soigné pour le prix

Pour un smartphone entrée de gamme, le Xiaomi Poco M5 s’accorde de belles finitions avec son dos en similicuir en jaune vif, vert ou noir selon le modèle choisi. Fidèle à la gamme, le M5 affiche fièrement le logo « POCO » positionné à la verticale, sur un large cadre noir où l’on retrouve le module photo.

Concernant le module photo, il se compose de trois capteurs avec 50 mégapixels (f/1,8) pour l’objectif principal et 2 mégapixels chacun pour les photos macro et la caméra de profondeur pour les portraits. On peut supposer que le capteur principal offre des clichés corrects dans la plupart des situations à condition d’être dans un environnement lumineux. Généralement, la partie photo de ce type de smartphones est loin d’être excellente, mais suffira pour celles et ceux qui n’ont pas de grandes exigences.

Un entrée de gamme qui tient la route

Autrement, on découvre en face avant un écran plat avec une bulle en haut, le tout protégé par du Gorilla Glass 3. Le M5 s’équipe d’un écran LCD de 6,58 pouces avec une définition Full HD+. L’absence de l’OLED se fait ressentir, mais on reste sur un écran bien calibré et bien lumineux, capable en plus d’afficher du 90 Hz pour plus de fluidité. Pour une réactivité poussée sur les jeux vidéo, l’échantillonnage tactile monte à 240 Hz. Côté performances, il intègre la puce MediaTek Helio G99 avec 4 Go de RAM.

Une configuration qui n’est pas sans quelques petits ralentissements au moment de lancer des applications, mais dans l’ensemble, vous avez un smartphone parfaitement fonctionnel au quotidien. Vous pourrez même jouer à quelques jeux 3D sans encombre, mais sans le niveau de qualité graphique élevé. À noter, il profite de l’interface maison de Xiaomi basée sur Android 12.

L’autonomie n’est pas un point négligé par la firme chinoise. Pour son nouveau Poco M5, Xiaomi y intègre une batterie conséquente de 5000 mAh, pour le faire tenir une journée et demie, voire deux selon votre utilisation. En revanche pour la recharge, il se contente d’une charge de 18W, un peu léger quand d’autres smartphones de la marque sont compatibles avec la charge rapide 33W. Et enfin, on retrouve également sur le Xiaomi Poco M5 le NFC, le Bluetooth 5.3, la prise jack 3,5 mm et un lecteur d’empreintes sur le côté.

De bons smartphones pas chers ?

Afin de découvrir d’autres smartphones sur la même tranche tarifaire disponible sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2022.

