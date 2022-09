Xiaomi baisse fortement le prix de son Redmi Note 11 Pro Plus 5G (-130 €)

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G se place dans le haut du milieu de gamme. Il possède des caractéristiques très intéressantes pour un prix plus contenu aujourd'hui. En effet, lancé à 449,90 euros, il est maintenant disponible à seulement 319,90 euros sur le site officiel de la marque.

La récente gamme Redmi Note 11 de Xiaomi compte pas moins de cinq smartphones. Une série très complète avec une fiche technique généreuse et convaincante, pour un prix contenu. Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G, fait peu de concessions, et se rapproche d’une expérience de téléphone haut de gamme. Pourtant son prix reste accessible, d’autant plus maintenant avec 130 euros de moins sur la facture.

Les avantages du Redmi Note 11 Pro Plus

Son écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Sa puce MediaTek Dimensity 920 performante

Sa charge rapide de 120 W

Avec un prix de lancement à 449,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G (6+128 Go) est affiché à 349,90 euros, mais une fois ajouté au panier, le smartphone passe à 319,90 euros sur le site officiel.

Un smartphone très complet

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G propose des prestations convaincantes. À commencer par ses finitions soignées et ses tranches légèrement arrondies comme les récents iPhone. Il offre une bonne prise en main, même avec son écran de 6,67 pouces. Il dispose d’une dalle AMOLED qui affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. On a droit aussi à un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Au dos, le module photo se compose d’un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 2 mégapixels. Il n’intègre pas de capteur de profondeur de 2 mégapixels, que l’on retrouve pourtant sur le modèle 4G de la version Pro classique. La qualité des photos sera tout de même au rendez-vous, de jour comme de nuit, avec notamment un niveau de détails très riche surtout au premier plan des photos.

Avec des performances solides

Côté performances, le 11 Pro Plus est animé par la puce Dimensity 920 de MediaTek avec 6 Go de RAM. Cette puce se montre efficace et puissante que ce soit pour une utilisation classique ou poussée. Le Note 11 Pro Plus de Xiaomi est donc capable de répondre à tous vos besoins, que ce soit pour du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands, l’expérience utilisateur est fluide et sans ralentissement. Il est même compatible avec la 5G.

Côté autonomie, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G embarque une batterie plus petite que le Note 11 Pro : 4 500 mAh contre 5 000 mAh. Cela n’empêchera pas le téléphone de tenir toute une journée. Là où la version Plus tire son avantage face à ses confrères, c’est au niveau de la charge rapide qui s’élève à 120 W. De ce fait, le 11 Pro Plus passe de 0 à 100 % en seulement 15 minutes — un excellent score pour un téléphone sur cette tranche de prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G.

