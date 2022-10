Cette trottinette électrique fait mieux que Xiaomi, pour moins cher

Si vous recherchez une trottinette électrique performante et pas trop chère, la Ride 100-MAX de Ubanglide est un bon investissement. Elle est même moins chère que sa rivale "Essential" de chez Xiaomi, surtout aujourd'hui en passant de 319,00 euros à seulement 249,99 euros sur Cdiscount.

Avoir une trottinette électrique dans les grandes villes devient de plus en plus courant, mais il est important de bien choisir son futur deux roues. Si Xiaomi est la marque qui a su se faire remarquer sur le marché, d’autres constructeurs font tout aussi bien. La marque française Urbanglide propose de bonnes références, comme sa Ride-100 MAX. Celle-ci est suffisamment puissante pour aborder les rues, mais aussi robuste et endurante pour assurer vos trajets urbains. Son atout ? Être plus abordable que celle du bas de catalogue de chez Xiaomi, d’autant plus qu’aujourd’hui elle bénéficie de 20 % de réduction par rapport à son prix de base.

Les points clé de la Ride-100 MAX

Des pneus increvables intégrés

Un moteur puissant de 350 W

Une autonomie de 30 km

Vendue habituellement sur Cdiscount au prix de 319,99 euros, la trottinette Urbanglide Ride-100 MAX est désormais affichée à 249,99 euros seulement.

Une trottinette bien finie

La trottinette 100 MAX d’Urbanglide offre des finitions simples, mais soignées avec son revêtement noir, et sa touche de couleur rouge au niveau des câbles. Une trottinette au look sobre, qui mise aussi sur l’aspect robuste. Elle est certifiée IPX4 pour être en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures. Son deck promet une bonne stabilité pour une personne de 120 kg, et ses pneus increvables de 10 pouces assurent un bon confort pour affronter plus sereinement les dénivelés et sols irréguliers.

De plus, il y a un frein à disque progressif associé à un frein moteur. Et pour plus de sécurité et de stabilité la trottinette intègre même des suspensions à l’avant et l’arrière. La robustesse et la sécurité sont donc aux rendez-vous, et le confort également. En revanche son poids de près de 15 kg peut s’avérer assez imposant dans les transports, mais son système de pliage facilitera les choses et devient plus compact.

Idéale pour vos trajets du quotidien

Avec la Ride-100 MAX, vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. En effet, son moteur de 350 W vous permettra d’atteindre rapidement une vitesse maximale de 25km/h, et reste donc dans la limite légale française. Au niveau du guidon, on retrouve l’écran qui affiche la vitesse, le niveau de batterie et le mode de conduite Eco, Mid ou Sport.

Côté autonomie, la trottinette d’Urbanglide comporte une batterie d’une capacité de 270Wh, grâce à laquelle vous pourrez parcourir 30 km sur une seule charge, selon la marque. Ce résultat pourra évidemment varier en fonction de différents facteurs (poids de l’utilisateur, vent, nature de la route…). Pour finir, de jour comme de nuit, vous pourrez compter sur plusieurs éclairages qui indiqueront votre présence aux autres conducteurs grâce à son phare couplé à des bandes rétroréfléchissantes. Un feu stop leur signalera également si vos freins sont activés, pour encore plus de sécurité.

