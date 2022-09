iPhone 14 déjà moins cher, Redmi Note 11 Pro Plus 5G à -130 € et ampoule Xiaomi à moitié prix – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le nouvel iPhone 14 est déjà moins cher juste après son lancement officiel, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G coûte en ce moment 130 euros de moins et l'ampoule connectée de Xiaomi est à moitié prix. Il y a aussi un forfait mobile 70 Go très intéressant.

Si d’autres produits ont été introduits lors de la Keynote d’Apple, l’iPhone reste le produit central de l’évènement de la rentrée. Pour cette nouvelle génération, on compte quatre nouveaux modèles : l’iPhone 14 Pro et Pro Max, et l’iPhone 14 et 14 Plus. La gamme Pro se détache davantage des autres avec la nouvelle encoche nommée Dynamic Island, qui fait déjà sensation. En revanche, les prix ont flambé cette année, même pour le modèle classique, car il faut débourser plus de 1 000 euros. Heureusement, on peut compter sur les e-commerçants pour les rendre plus accessibles, et c’est aujourd’hui le cas de l’iPhone 14 qui est près de 10 % moins cher que son prix de base grâce à cette offre.

L’iPhone 14, c’est quoi ?

Une conception toujours soignée avec un écran OLED de qualité

La même puce que l’iPhone 13 Pro : A15 Bionic

Un module photo qui évolue

Une meilleure autonomie

Au lieu de 1 019 euros, l’iPhone 14 avec 128 Go de stockage est actuellement déjà en promotion, au prix de 929 euros sur le site de Rakuten. Notez qu’il s’agit de la version internationale du smartphone.

La récente gamme Redmi Note 11 de Xiaomi compte pas moins de cinq smartphones. Une série très complète avec une fiche technique généreuse et convaincante, pour un prix contenu. Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G, fait peu de concessions, et se rapproche d’une expérience de téléphone haut de gamme. Pourtant son prix reste accessible, d’autant plus maintenant avec 130 euros de moins sur la facture.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G.

Les avantages du Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Son écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Sa puce MediaTek Dimensity 920 performante

Sa charge rapide de 120 W

Avec un prix de lancement à 449,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G (6+128 Go) est affiché à 349,90 euros, mais une fois ajouté au panier, le smartphone passe à 319,90 euros sur le site officiel.

Si certains veulent des millions de couleurs dans leur appartement/maison, d’autres veulent simplement une lumière chaleureuse et rassurante à contrôler avec leur voix. Si tel est votre cas, la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White est l’ampoule connectée qu’il vous faut, surtout qu’elle est en ce moment disponible à moitié prix.

Les points forts de la Mi LED Smart Bulb Warm White

Une installation simple et rapide

Une ampoule avec une longue durée de vie

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 14,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White est actuellement affichée en promotion à seulement 7,99 euros sur le site officiel du constructeur.

Pendant la période de la rentrée, les forfaits mobiles ont le vent en poupe. En effet, la plupart des opérateurs télécoms dégainent leurs meilleures offres, comme c’est aujourd’hui le cas de NRJ Mobile. Ce dernier propose actuellement 70 Go de 4G à moins de 10 euros par mois, sans engagement et sans condition de durée.

Qu’offre le forfait NRJ mobile ?

70 Go en France et 12 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Un petit prix de longue durée

Jusqu’au 20 septembre 2022, le forfait mobile 70 Go chez NRJ Mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois. De plus, il n’y a pas d’augmentation tarifaire après la première année d’abonnement.

NRJ Mobile propose d’autres forfaits mobile avec un prix fixe après un an : 20 Go à 6,99 euros par mois et 120 Go à 13,99 euros par mois.

