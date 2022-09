iPhone 14 : le nouveau fleuron d’Apple est déjà moins cher pour fêter le lancement

L'iPhone 14 fait déjà l'objet d'une offre promotionnelle, le jour de sa sortie. Une bonne nouvelle pour cette nouvelle génération dont les prix sont en forte hausse : on passe donc aujourd'hui de 1 019 euros à 929 euros.

Si d’autres produits ont été introduits lors de la Keynote d’Apple, l’iPhone reste le produit central de l’évènement de la rentrée. Pour cette nouvelle génération, on compte quatre nouveaux modèles : l’iPhone 14 Pro et Pro Max, et l’iPhone 14 et 14 Plus. La gamme Pro se détache davantage des autres avec la nouvelle encoche nommée Dynamic Island, qui fait déjà sensation. En revanche, les prix ont flambé cette année, même pour le modèle classique, car il faut débourser plus de 1 000 euros. Heureusement, on peut compter sur les e-commerçants pour les rendre plus accessibles, et c’est aujourd’hui le cas de l’iPhone 14 qui près de 10 % de son prix grâce à cette offre.

L’iPhone 14, c’est quoi ?

Une conception toujours soignée avec un écran OLED de qualité

La même puce que l’iPhone 13 Pro : A15 Bionic

Un module photo qui évolue

Une meilleure autonomie

Au lieu de 1 019 euros, l’iPhone 14 avec 128 Go de stockage est actuellement déjà en promotion, au prix de 929 euros sur le site de Rakuten. Notez qu’il s’agit de la version internationale du smartphone.

Dans la continuité de l’iPhone 13

Pour cette nouvelle génération, la firme Cupertino reprend les traits esthétiques de l’iPhone 13 sur son nouveau modèle. L’iPhone 14 garde le form factor rectangulaire des précédentes générations, avec une diagonale de 6,1 pouces. Le smartphone conserve son encoche réduite de 20 % l’année dernière, et dispose d’un écran OLED d’une grande qualité avec une très bonne luminosité. Le 120 Hz reste exclusif à la gamme Pro, mais même avec un écran limité à 60 Hz la navigation sera très agréable et optimisée.

Côtés performances, Apple entame un changement entre la gamme classique et la gamme Pro. Cette année, l’iPhone 14 n’est pas logé à la même enseigne que les versions Pro, puisqu’il n’intègre pas la puce A16 Bionic, mais la puce A15 Bionic sorti l’an passé sur les iPhone 13. Il est ainsi équipé du même processeur que l’iPhone 13 Pro, avec un CPU de 6 cœurs et un GPU de 5 cœurs. Un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent, mais sans grande évolution. Il sera capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. Puis avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser.

Quelques améliorations

L’entreprise de Tim Cook a tout de même amélioré quelques points sur cette nouvelle itération. Depuis quelques années, les iPhone reprennent du poil de la bête côté autonomie, et deviennent plus endurants. L’iPhone 14 ne fait pas exception, puisqu’Apple promet une meilleure autonomie en augmentant la capacité de la batterie. On passe à 12,68 Wh contre 12,41 Wh sur l’iPhone 13. Difficile d’évaluer l’endurance du smartphone avec ces données, mais il devrait tenir une journée complète, même avec un usage plutôt intense.

Enfin, l’appareil photo a également été amélioré par rapport à l’iPhone 13 : on a droit à un capteur principal stabilisé de 12 mégapixels ayant des photosites de 1,9 µm et un objectif ouvrant à f/1,5. Cela permet, selon Apple, de rendre le mode nuit deux fois plus rapide et d’améliorer de 49 % les performances en basse luminosité. La caméra selfie est elle aussi améliorée et intègre désormais un autofocus.

Notre test arrive bientôt sur Frandroid.

