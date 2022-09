Avec -20 %, la manette Xbox Series tombe à un bon prix après les French Days

Accompagnée par les consoles Series X et S, cette manette est la nouvelle référence pour les joueurs Xbox, qui apporte son lot de nouveautés. Et si vous voulez jouer à 2, la manette Xbox est en promotion à 47,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Cette manette pour Xbox Series reprend l’essentiel du design de l’ancien modèle tout en apportant plusieurs modifications intéressantes, comme un meilleur grip, une nouvelle croix directionnelle et un bouton Share bien pratique. Si vous aviez déjà une manette, mais que vous souhaitez en profiter avec une deuxième personne, c’est l’occasion parfaite de s’en procurer une puisqu’actuellement elle perd 20 % de son prix grâce à cette offre.

Ce qu’on aime de la manette sans fil Xbox

Sa qualité de fabrication

La bonne ergonomie

Compatible avec de nombreux supports

La manette sans fil Xbox est commercialisée au prix officiel de 59,99 euros, mais après 20 % de réduction, elle est passée à 47,99 euros sur le site d’Amazon, mais aussi chez Fnac en coloris noir, blanc, rouge et bleu.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Microsoft Manette sans fil Xbox Séries. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Microsoft Manette sans fil Xbox Séries au meilleur prix ?

Des nouveautés apportées pour plus de confort

En concevant sa nouvelle manette, Xbox décide de reprendre le design de la génération précédente afin de conserver les habitudes des joueurs et des joueuses. Son format a tout même été légèrement revu et devient plus compact pour être utilisable par de plus petites mains, sans pour autant dégrader l’ergonomie pour le reste des utilisateurs.

La firme Redmond s’est inspirée de son excellente manette Elite Series 2 pour améliorer quelques points. À présent, la croix directionnelle est remplacée par un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. Sur cette nouvelle version, on a le droit à un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Quant aux gâchettes et aux sticks analogiques, ils disposent d’une surface antidérapante pour une meilleure prise en main.

Une manette universelle

Autre nouveauté : la manette Xbox ajoute également un nouveau bouton « share », ou partage en français. Vous serez donc en mesure de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie, ou bien encore partager les moments forts de vos sessions de jeux sur les réseaux sociaux. Cependant cette fonction n’est pas disponible sur PC.

Pour cette génération, Microsoft garde le point fort de ces manettes avec la possibilité de fonctionner aussi bien sur console que sur PC et smartphone ou tablette, Android ou iOS. Elle peut se connecter facilement via son port USB-C ou en mode sans fil grâce à la connectivité Bluetooth ou bien à l’aide d’un dongle. Selon le constructeur, la manette est capable de tenir jusqu’à 40 heures de jeu.

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à lire notre test complet sur la Manette sans fil Xbox Séries.

Quelle manette est faite pour vous ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour le gaming, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes PC.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.