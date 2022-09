Le pack ultime TV Sony + PS5 (avec FIFA 23, casque et DualSense) est à -10%

Si vous souhaitez vous faire plaisir et mettre la main sur un combo TV + console next-gen en promotion, vous pourrez vous tourner vers le pack comprenant un TV Sony KD-50X89K, une PS5 (version standard) avec FIFA 23 ainsi qu'un casque audio FFF et une DualSense supplémentaire. Le tout est actuellement disponible à 1 769 euros au lieu de 1 969,99 euros sur Boulanger.

Pour jouer à la PS5 dans les meilleures conditions, mieux vaut opter pour un TV taillé pour cette console next-gen, qui fait encore aujourd’hui l’objet de toutes les convoitises. Et qui mieux que Sony, constructeur de la PS5, pour fournir des téléviseurs particulièrement adaptés à cette console ? Si vous souhaitez complètement renouveler votre équipement, vous pourrez miser sur ce pack ultime, comprenant un TV Sony KD-50X89K, une PS5 (version standard) avec FIFA 23, un casque audio FFF et une DualSense supplémentaire, qui bénéficie actuellement d’une promotion de 10 %.

Le pack TV Sony + PS5 en quelques mots

Un TV 4K avec HDMI 2.1

Une PS5 dans sa version standard avec sa manette incluse

Un casque aux couleurs de l’équipe de France

Au lieu de 1 969,99 euros, le pack TV Sony KD-50X89K + PS5 est désormais affiché à 1 769 euros sur Boulanger. Vous aurez aussi droit à une carte PSN de 50 euros offerts pour acheter un autre jeu sur le store de la console.

Un TV 4K taillé pour les consoles next-gen

Avec son TV 4K KD-50X89K, Sony a souhaité créer une télévision « parfaite pour la PS5 ». Concrètement, et comme un grand nombre de modèles de la marque, elle a été optimisée pour la console next-gen grâce à des préréglages automatiques pour notamment améliorer la qualité de l’image durant les sessions de jeu. Avant tout, ce modèle embarque deux ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie. Ajoutons à cela un écran rafraîchi à 100 Hz, soit l’assurance d’une très bonne fluidité lors de vos sessions de jeu, et vous serez parés pour enchaîner les combos.

Autrement, ce téléviseur est tout aussi adapté à un usage plus standard. Avec sa dalle LED de 50 pouces, le téléviseur ne prendra pas trop de place sur votre meuble TV. Son écran, encadré de bordures très fines, voire invisibles, offre une belle immersion, d’autant plus que sa définition 4K et ses compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision et le HDR. Côté son, le Dolby Atmos sera bien présent : le TV diffusera donc un son vaste et immersif. Le traitement et l’optimisation de l’image seront quant à eux amplement maîtrisés, et même améliorés grâce au processeur X1.

Une PS5 capable de faire tourner des jeux en 4K en 60 fps

Pièce maîtresse de ce pack, la PlayStation 5, sortie il y a maintenant deux ans, est l’une des consoles next-gen qui restent très convoitées aujourd’hui. Il faut dire que ce modèle est une petite révolution. Outre son nouveau design, la PS5 s’accompagne aussi d’une toute nouvelle manette, la DualSense, dont le contrôleur épouse mieux la forme des mains. Celle-ci apporte surtout des fonctionnalités inédites, comme les gâchettes adaptatives ou encore les vibrations haptiques, qui maximisent l’immersion dans le jeu. Un accessoire crucial qui sera évidemment inclus dans ce pack.

Au niveau de la fiche technique de cette PS5, on retrouvera une puissance de 10 TeraFlops, grâce à l’architecture RDNA 2 d’AMD. Une configuration qui permet d’ailleurs de faire tourner des jeux jusqu’en 8K. Avant tout, la plupart des jeux pourront être lancés sur le TV Sony KD-50X89K, en 4K à 30 ou 60 fps, et même 120 fps selon les titres. Grâce à une récente mise à jour, la PS5 autorise également le VRR, tout comme le téléviseur de ce pack. Pour couronner le tout, on aura aussi droit à une interface plus épurée que celle proposée par la PS4, avec une pleine intégration du PlayStation Store.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez toujours lire notre test complet sur la PlayStation 5.

