500 € de réduction pour ce PC portable gaming (Ryzen 5 6600H + RTX 3060)

Lenovo décide aujourd'hui de baisser fortement les prix de certains de ses meilleurs PC portables orientés pour le gaming, à l'image du Legion 5 Gen 7 de 15 pouces sous AMD qui passe de 1 599 euros à 1 099 euros sur le site officiel de la marque.

AMD a récemment lancé ses nouveaux processeurs Ryzen de la série 7000, ce qui permet donc aux ordinateurs portables embarquant les puces de l’ancienne génération de baisser considérablement leur prix. C’est aujourd’hui le cas du Lenovo Legion 5 Gen 7, un laptop encore très performant pour lancer toute votre bibliothèque de jeux PC qui bénéficie actuellement d’une importante réduction de 500 euros.

La fiche technique du Lenovo Legion 5 Gen 7

Ecran FHD 15,6 pouces à 165 Hz (avec Dolby Vision, FreeSync et G-Sync)

Le combo Ryzen 6600H + RTX 3060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go, format M.2 pour PCIe Gen 4

Au lieu d’un prix barré de 1 599 euros, le Lenovo Legion 5 Gen 7 (15″ AMD) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099 euros sur le site officiel du constructeur, soit plus de 30 % de remise immédiate pour ce PC portable gaming.

Un PC portable élégant et bien conçu

Le Lenovo Legion 5 Gen 7 propose un design très minimaliste pour un laptop orienté gaming. En effet, la couleur grise rappelle celle d’un MacBook (ou tout autre ultrabook du marché) et propose des lignes droites sans faire dans l’extravagance. Il apporte tout de même un peu de folie avec son clavier rétroéclairé blanc ou RGB personnalisable avec différentes couleurs sur certaines parties (en option). Le trackpad est d’ailleurs bien large, mais vous prendrez évidemment une souris digne de ce nom pour jouer, n’est-ce pas ?

Ce qu’on apprécie avec le PC portable pour gamer de Lenovo, c’est sa qualité de fabrication. En plus d’être 15 % plus fin que l’ancienne génération de la marque, la chauffe est encore mieux gérée qu’avant puisque les ventilateurs sont 140 % plus puissants et les zones d’évacuation 45 % plus larges, afin de conserver les meilleures performances possible in game. Malgré un format plus compact, la connectique pourtant bien fournie avec un port Ethernet, un port USB-C, un port HDMI et 3 ports USB-A. Vous pourrez également compter sur la présence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Le poids est en revanche assez élevé, car la balance affiche 2,4 kg, mais ce n’est pas surprenant pour un puissant PC portable de jeu.

Tout ce qu’il faut pour jouer dans de bonnes conditions

Pour jouer dans de bonnes conditions, il faut une configuration solide et le Legion 5 Gen 7 ne manque pas à l’appel avec son processeur AMD Ryzen 5 6600H cadencé à 3,3 GHz (TurboBoost jusqu’à 4,5 GHz) et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de RAM intégrant, sans oublier les 16 Go de mémoire vive en DDR5. Avec une telle fiche technique, vous pourrez tout simplement lancer tous les derniers jeux AAA existants, même les plus gourmands comme Cyberpunk 2077. Bon, vous ne pourrez pas pousser tous les paramètres à fond, mais le jeu tournera facilement à plus de 30 fps si vous n’êtes pas trop gourmands. De plus, le SSD de 512 Go au format M.2 compatible PCIe Gen 4 offre une vitesse de lecture/écriture extrêmement rapide, parfait pour réduire les temps de chargement.

Mais pour jouer dans de bonnes conditions comme dit ci-dessus, il faut aussi un écran digne de ce nom. Lenovo ne fait donc pas la fine bouche et équipe son ordinateur portable d’une dalle IPS en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec une luminosité maximale de 300 nits et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 165 Hz. D’autres éléments permettent d’améliorer la qualité visuelle, comme la compatibilité avec Dolby Vision, ou encore AMD FreeSync et Nvidia G-Sync. Il y a même un filtre anti-éblouissement pour protéger vos yeux pendant les longues sessions.

Quel laptop gaming choisir ?

Afin de comparer le Lenovo Legion 5 Gen 7 (15″ AMD) avec d’autres références que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables pour gamer en 2022.

