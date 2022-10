Merci Amazon, les Apple AirTags sont enfin beaucoup moins chers grâce à cette offre

Les Apple AirTags sont des balises connectées idéales pour retrouver ses clés ou son portefeuille, par exemple. Amazon propose un lot de 4 pour un prix encore jamais vu en passant de 119 euros à seulement 92 euros, soit seulement 23 euros l'unité.

L’année 2021 fut sans doute celle des balises connectées et c’est comme d’habitude Apple qui a officiellement lancé la mode, même si les SmartTags de Samsung avaient déjà vu le jour précédemment. Il faut dire que ces Airtags sont d’une efficacité assez probante et sont surtout bien ancrés dans l’écosystème Apple. Et aujourd’hui, il est possible de s’offrir un lot de 4 de ces petites balises pour un prix encore jamais vu.

Mais au fait, c’est quoi un AirTag ?

Un mini tracker de suivi Bluetooth avec un petit format cylindrique

Fait pour retrouver un objet au-delà des 100 m

Complètement ancré dans l’écosystème Apple

Au lieu de 129 euros, le lot de 4 Apple AirTags est actuellement en promotion à 92 euros sur Amazon, soit près de 29 % de remise immédiate.

Un petit tracker qui vous sauvera la vie

Toujours dans un souci de simplicité et de sobriété, Apple a fait en sorte que ces AirTags soient les plus discrets possible. Ces derniers prennent la forme d’un petit palet en plastique blanc doté d’un dos en métal avec des diamètres assez réduits pour pouvoir être glissés partout comme dans un sac ou placés dans un trousseau de clés. Notez d’ailleurs qu’Apple, comme à son habitude, a prévu une ribambelle d’accessoires dédiée pour rendre vos AirTags encore plus solubles dans votre environnement.

Comme chez la concurrence, le AirTag communique en Bluetooth avec un iPhone ou un iPad. Il peut se faire localiser grâce à la dernière position enregistrée, mais aussi d’une manière plus précise (à moins de 10 mètres), et ce, grâce à la technologie UWB permise par la puce U1 qui permet à l’iPhone de localiser l’AirTag quand ils sont proches l’un de l’autre. Si vous avez tendance à égarer vos clés, cet accessoire sera parfait pour vous aider à trouver la main dessus. Équipé d’un petit haut-parleur, il peut émettre un bruit pour mieux être retrouvé sur une portée maximum de 100 mètres environ.

Les Airtags fonctionnent avec une pile plate facilement remplaçable. Il suffit de tourner le dos en métal pour accéder à la pile bouton (modèle CR2032). Le tout promet une autonomie assez large même si comme d’habitude, c’est à l’usage qu’on s’en rend compte.

L’écosystème Apple au cœur de l’expérience

Forcément, si vous n’êtes pas détendeur de produits Apple, vous pouvez passer votre chemin. L’un des points forts des AirTags, c’est leur association parfaite avec les produits Apple et ses centaines de millions d’utilisateurs qui sont également capables de détecter un objet perdu. Même si vous êtes hors de portée de votre objet, chaque fois qu’un iPhone passe à côté, il est détecté, et envoie l’information sur votre propre smartphone. Le tout afin de créer une sorte de réseau mesh à l’échelle mondiale. Sachez tout de même qu’il faut au minimum un iPhone 11 doté d’une puce U1 pour en tirer pleinement parti.

Les meilleurs accessoires pour ne plus rien perdre

Afin de découvrir les autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des porte-clés connecté à choisir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.