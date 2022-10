Le petit, mais excellent TV LG OLED42C2 est à son plus bas prix aujourd’hui

Miser sur un petit TV est la solution idéale pour celles et ceux qui n'ont pas de grandes pièces chez eux. Mais pour cela, il n'est pas non plus nécessaire de négliger la puissance et la qualité d'affichage. Le modèle LG OLED42C2, avec sa dalle OLED de 42 pouces, le démontre bien. Si vous souhaitez l'essayer, vous pourrez le faire à prix réduit puisqu'il est actuellement disponible à 899 euros au lieu de 1 199 euros chez Rue du commerce.

Depuis quelques années, il est possible de trouver des téléviseurs OLED embarquant une petite dalle, ce qui réjouit grandement celles et ceux qui n’ont pas assez de place chez eux pour installer un modèle de 60 pouces. LG a d’ailleurs été la première marque à proposer des TV de 48 pouces. Désormais, elle propose aussi des références de 42 pouces, comme le récent OLED42C2, qui ne manque certainement pas d’atouts côté performances et qualité d’affichage. En ce moment, il est même le moins cher de la gamme grâce à une réduction de 300 euros.

Les points forts du TV LG OLED42C2

Une dalle OLED 4K de 42 pouces

Un processeur Alpha 9 Gen 5 plus puissant

4 ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120fps

Habituellement affiché à 1 199 euros, le TV LG OLED42C2 est désormais proposé à 899 euros chez Rue du commerce.

Un TV plus léger au design épuré

Au niveau de son design, le TV LG OLED42C2 n’introduit pas une grande révolution, mais ce n’est clairement pas un défaut. Il propose ainsi quelque chose de similaire à la version précédente, mais cela veut dire qu’on profite toujours de bordures d’écran très fines, voire invisibles, de quoi favoriser l’immersion. Petit changement, toutefois : le pied qui soutient l’écran n’est plus central, mais se décline en deux petits supports placés aux extrémités. Il faudra donc veiller à posséder un meuble TV adapté. Sinon, ce qui différencie cette référence de ceux de la série C1, c’est avant tout sa nouvelle conception de fabrication grâce à un cadre en fibre composite, qui permet de réduire le poids de l’ensemble du téléviseur.

Concernant l’écran de ce modèle, on a évidemment droit à une dalle OLED de très bonne qualité, avec ses contrastes infinis et ses noirs profonds. Seul point noir de cet écran : la version 42 pouces ne bénéficie pas du gain de luminosité qui caractérise les autres références de la gamme. En cause, une densité de pixels trop importante.

Un processeur performant et du Dolby Vision IQ pour des images plus percutantes

Comme à son habitude, LG dévoile de nouveaux processeurs à chaque sortie de nouvelle série de TV. Le TV LG OLED42C2 intègre ainsi le processeur Alpha 9 Gen 5, qui assure un upscaling 4K plus performant pour les contenus affichés et un niveau de détails nettement supérieur à celui de la génération précédente. Le téléviseur est également compatible avec les meilleures normes vidéo, comme le HDR, HDR10 ainsi que le Dolby Vision IQ, qui est une évolution du Dolby Vision classique et qui va se charger d’adapter l’image selon votre environnement, qu’il fasse jour ou nuit, pour une meilleure perception des petits détails (si le contenu visionné est compatible, évidemment). De quoi profiter de séances ciné dans les meilleures conditions, d’autant plus que le son sera vaste et immersif grâce au Dolby Atmos.

Un TV taillé pour le gaming

Outre cette belle qualité d’image, le TV LG OLED55C2 est aussi parfait pour le jeu vidéo, puisqu’il intègre 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie, sans oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync pour une meilleure stabilisation des images durant les sessions. La partie audio est également améliorée, où l’on passe d’un mix virtuel en 5.1 sur la gamme C1 à du 7.1.2 surround sur la gamme C2.

Enfin, LG oblige, ce téléviseur tournera sous webOS, l’interface maison de la marque, compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, HomeKit et AirPlay2. Toutes les applications phares, comme les plateformes de streaming, seront bien sûr de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le TV LG OLED C2 en 55 pouces, valable pour la diagonale de 42 pouces.

Et les autres TV OLED ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références proposant la même technologie d’affichage, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K OLED en 2022.

