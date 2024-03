Ce TV LG QNED géant (75″) se négocie à un super prix grâce à cette réduction de 600 €

Le téléviseur LG 75QNED916 cumule les bons points : dalle géante de 75 pouces, technologies QNED et Mini LED qui promettent une qualité d'image tout bonnement excellente... Une qualité qui a forcément un prix. Heureusement, ce TV est actuellement beaucoup moins cher que d'habitude : la Fnac le propose à 1 299 euros au lieu de 1 899 euros.

Les TV de 75 pouces sont généralement assez onéreuses. Ajoutez à cela des technologies d’affichage de pointe comme le QNED créé par LG (qui combine les technologies d’affichage Quantum Dot et NanoCell), et un rétroéclairage précis grâce au Mini LED, et la facture grimpe à coup sûr. Il n’y a donc pas de quoi être surpris devant le prix de départ du TV LG 75QNED916, qui n’était clairement pas à la portée de tous. Mais la bonne nouvelle du jour, c’est que ce téléviseur à la configuration pointue bénéficie d’une réduction considérable de 600 euros.

Les points forts du TV LG 75QNED916

Une dalle QNED et Mini LED de 75 pouces

Compatible HDR10, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour la 4K@120fps

Initialement proposé à 1 899 euros, le TV LG 75QNED916 est désormais affiché à 1 299 euros à la Fnac.

Le combo gagnant du QNED et du Mini LED

Pour faire concurrence au QLED, LG a dégainé ses dalles QNED, une technologie d’affichage qui combine la technologie NanoCell de la marque, qui applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles, et les Quantum Dots. La dalle QNED du modèle 75QNED916 promet donc des images lumineuses, des contrastes profonds et des couleurs vraiment plus éclatantes. Mais ce n’est pas tout : on a aussi droit à la technologie de rétroéclairage Mini LED, qui offre un rétroéclairage plus précis, ainsi que, là aussi, un rapport de contraste amélioré et une meilleure luminosité. Les contours des objets diffusés à l’écran sont plus nets, et les couleurs mieux retranscrites, tout cela grâce à des LED nettement plus petites, et donc plus nombreuses.

Pour couronner le tout, la dalle du LG 75QNED916 bénéficie de la définition 4K, qui devrait faire encore plus son effet sur cette diagonale géante de 75 pouces. Assurez-vous tout de même d’avoir un meuble TV suffisamment grand pour que le téléviseur tienne dessus, et que votre pièce vous permette de bénéficier d’un recul suffisant pour ne pas fatiguer vos yeux lors de vos séances ciné. Autrement, le TV embarque un processeur Alpha 7 Gen 5 AI 4K, capable d’optimiser l’upscaling de chaque contenu pour profiter de l’ultra haute définition. Les formats HDR comme le HDR10 et le HDR10 Pro, ainsi que Dolby Vision IQ seront aussi pris en charge ici. Côté audio, la compatibilité avec le Dolby Atmos est de la partie pour un audio riche qui se diffuse dans toute la pièce.

Un modèle idéal pour le gaming

Le LG 75QNED916 est également tout à fait adapté au gaming puisque ses ports HDMI 2.1 autorisent la 4K@120fps, histoire de jouer dans les meilleures conditions sur une console next-gen. Les joueuses et les joueurs auront aussi droit aux modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi qu’à l’AMD FreeSync Premium, qui se charge de minimiser les saccades et déchirures et de maximiser la fluidité. Un optimiseur de jeu est aussi intégré au téléviseur pour permettre aux joueurs d’accéder à tous leurs paramètres très simplement.

Enfin, LG oblige, le téléviseur 75QNED916 tourne sous WebOS, un système d’exploitation toujours aussi fluide et ergonomique, qui donne notamment facilement accès aux plateformes de streaming phares. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa seront aussi là pour recueillir toutes vos requêtes vocales.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles ayant la même diagonale que le TV LG 75QNED916, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.

