L’excellent TV LG OLED C3 de 65 pouces revient à un super prix aujourd’hui

La gamme C de LG s'est imposée comme la référence des téléviseurs OLED, et le modèle OLED65C3 n'est certainement pas une exception à cette règle. En ce moment, ce TV qu'on a testé et approuvé est moins onéreux qu'auparavant : chez Rue du Commerce, on peut le trouver à 1 499 euros.

Après avoir lancé son excellente série C2, LG a fait sensation avec les héritiers de cette dernière, les TV OLED de la gamme C3. Si ces modèles n’empiètent pas sur les plates-bandes de la série ultra haut de gamme G3 du constructeur, ils proposent tout de même des caractéristiques bien intéressantes, comme une plus forte luminosité ou encore une excellente gestion de la colorimétrie. Un excellent TV, en somme, qui a récolté la note de 9/10 dans nos colonnes, et qui est surtout aujourd’hui 1 400 euros moins cher qu’à sa sortie.

Les points forts du TV LG OLED65C3

Une dalle OLED très lumineuse

WebOS avec de nouvelles fonctions

Quatre ports HDMI 2.1

Lancé au prix de 2 890 euros, le TV LG OLED65C3 est désormais proposé à 1 499 euros chez Rue du Commerce, au lieu de 1 699 euros sur les 30 derniers jours.

Un TV OLED qui ne néglige pas la luminosité

Comme à son habitude, LG a opté pour un design particulièrement fin et élégant pour son modèle OLED65C3, qui profite de bordures quasi invisibles, et donc d’un rapport screen-to-body impeccable. Un design similaire à celui du C2, donc. Les principales nouveautés sont à retrouver du côté de l’écran. La dalle OLED de 65 pouces nous fait en effet profiter d’une luminosité décuplée, notamment grâce à la technologie Brightness Booster du TV. Lors de notre test, en mode Filmmaker, nous avons mesuré un pic luminosité de 835 cd/m² pour une fenêtre de 10 %, soit une valeur supérieure à celle proposée par le C2 (780 cd/m² dans les mêmes conditions). Un très bon point quand on sait que la luminosité est généralement le gros point faible des TV OLED.

L’écran du LG OLED65C3 supporte par ailleurs les modes HLG, HDR10, Dolby Vision et même Dolby Vision IQ. Le processeur de traitement d’image Alpha 9 de 6ème génération offre de son coté encore plus de puissance au téléviseur afin d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images. La mise à l’échelle des contenus est aussi plus précise que sur les TV C2. Les scènes sont donc très bien détaillées, avec un bon piqué en prime. Côté audio, le C3 est compatible avec le format DTS:X et embarque la technologie WOW Orchestra, qui ressemble au Q-Symphony de Samsung et permet d’utiliser conjointement les haut-parleurs d’une barre de son LG et ceux du téléviseur pour proposer un son plus immersif. Le TV est aussi capable d’ajuster automatiquement les réglages audio en fonction du type de programme visionné, afin de renforcer l’immersion.

Les gamers vont être servis

Le LG OLED65C3 est évidemment taillé pour les gamers, la preuve avec ses quatre entrées HDMI 3.1 qui autorisent l’affichage en 4K@120fps. Les fonctions d’optimisation VRR pour les fréquences variables, l’ALLM (Auto Low Latency Mode) pour la latence et le temps de réponse réduits, ainsi que la compatibilité FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia pour lutter contre les déchirures d’écran sont aussi présentes. Ajoutons à cela un input lag de 12,5 ms avec le mode Optimiseur de jeu activé, qui peut même dégringoler à 9,2 ms avec la fonction « Renforçateur ». L’un des temps de retard à l’affiche les plus bas du marché.

Enfin, le TV intègre la nouvelle version du système WebOS 23, qui propose plusieurs améliorations, comme la mise en place des Quick Card (des vignettes correspondant à différentes activités) ou encore le mode d’image personnalisé, qui permet à l’utilisateur de choisir le type d’image qu’il préfère et de voir son TV configurer automatiquement les paramètres d’image.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du LG OLED65C3.

