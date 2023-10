Ce pack TV LG OLED65C3 + barre de son perd près de 2 000 € pour les French Days

Pour s'immerger totalement dans un film, un match de rugby ou un jeu vidéo, un TV 4K seul ne suffit pas, une barre de son de bonne facture avec de la puissance à revendre est vivement recommandée. Mais il faut généralement mettre la main à la poche pour cet ensemble, et même pendant les French Days, ce n'est pas donné. Au lieu de 3 898 euros, le récent TV LG OLED65C3 et la barre de son LG SC9S sont disponibles pour 2 045 euros chez Ubaldi.

Les French Days font partie des quelques événements promotionnels qui ponctuent l’année et permettent de faire de temps à autre de bonnes affaires. Elles touchent aujourd’hui à leur fin, mais il est encore possible de trouver son bonheur à moindre prix, tel que ce pack LG avec son dernier modèle de TV 4K OLED avec une barre de son haut de gamme, le tout à quasiment moitié prix chez Ubaldi grâce au cumul de plusieurs réductions.

L’ensemble LG OLED65C3 + SC9S en bref

La dernière génération de TV OLED avec un écran plus lumineux

Une barre de son puissante et immersive

L’ensemble parfait pour transformer son salon en salle de cinéma

Au lieu de 3 898 euros habituellement, le pack LG OLED65C3 + SC9S est maintenant disponible en promotion à 2 045 euros chez Ubaldi. L’ensemble profite d’une réduction de 1 201 euros, de cette offre de remboursement de 600 euros et d’une réduction supplémentaire de 52 euros grâce au code promo 4FIVE3923.

Caractéristiques du LG OLED65C3

Alors que la série des TV OLED C2 était déjà excellente, LG a réussi à faire mieux avec la série des C3. Ces nouveaux TV n’apportent rien de révolutionnaire mais arrivent à pousser le curseur encore plus loin. On reste sur une définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Le constructeur sud-coréen est parvenu a améliorer ses dalles OLED pour qu’elles soient plus lumineuses et respectent mieux la colorimétrie. Quant aux traitements HDR et Dolby, ils sont toujours de la partie. Une franche réussite !

Le LG OLED65C3 est capable de supporter le gaming en 4K 120 FPS grâce à ses quatre entrées HDMI 2.1, parfait pour tous les propriétaires d’une PS5 ou d’une Xbox Series X. Il est également possible de profiter de la technologie de synchronisation VRR ainsi que de l’ALLM qui réduit la latence au maximum. Côté Smart TV, LG propose ici sa toute dernière interface WebOS 23 avec ses quelques nouveautés comme le mode d’image personnalisé qui calibre les paramètres d’affichage selon vos préférences ainsi qu’un système de Quick Cards.

Caractéristiques de la LG SC9S

Avec la LG SC9S, le constructeur sud-coréen muscle son jeu dans le segment du haut de gamme. Cette barre de son accompagnée d’un caisson de basses sans fil est parfaitement complémentaire avec le LG OLED65C3. Tout d’abord, elle est accompagnée d’un support synergique qui permettrait, selon la marque, d’installer la barre de son de sorte que la diffusion du son soit optimale. De plus, comme le TV, la LG SC9S est tout à fait adaptée pour un usage gaming puisqu’elle prend en charge les flux 4K à haute fréquence.

Du côté des performances sonores, la LG SC9S s’appuient sur un total de neuf haut-parleurs configurés en 3.1.3 canaux délivrant une puissance totale de 400 W. Malgré ses caractéristiques, elle n’est pas exempte de défauts. La scène sonore horizontale est bien immersive et le caisson de basses est une réelle valeur ajoutée, la restitution musicale et celle des dialogues sont elles aussi de bonne facture. En revanche, les performances en Dolby Atmos et DST:X sont moyennes avec une verticalité peu marquée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le LG OLED65C3.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la LG SC9S.

