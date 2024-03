Ce TV 4K OLED 55 pouces de chez LG est à un excellent prix aujourd’hui

Le TV LG OLED55B3 est un modèle ultra complet qui convient autant aux amateurs de séries et de films qu'aux gamers. La bonne nouvelle du jour, c'est que son prix dégringole pendant les soldes d'hiver. Rue du commerce le propose en effet à 919 euros au lieu de 1 399 euros.

Si les événements commerciaux (Black Friday, Soldes, etc.) sont probablement les meilleurs moments pour acquérir un TV OLED, il y a des fois des offres très intéressantes en dehors. Le TV LG OLED55B3, dont la fiche technique contient toutes les caractéristiques les plus recherchées, en est le parfait exemple, puisque son prix est désormais bien en dessous des 1 000 euros.

Les atouts du TV LG OLED55B3

Une dalle 4K OLED de 55 pouces + 100 Hz

Compatibles avec les formats HLG, HDR10, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1

Initialement proposé à 1 399 euros, le TV LG OLED55B3 est désormais affiché à 919 euros chez Rue du commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le LG OLED55B3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La LG OLED55B3 au meilleur prix ?

En quoi le TV LG OLED55B3 est-il recommandable ?

Annoncé au CES 2023, le TV LG OLED55B3 embarque une dalle qui flatte la rétine : écran White-OLED de 55 pouces bénéficiant d’une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et évidemment de contrastes infinis et de noirs profonds, compatibilité avec les formats HLG, HDR10 et Dolby Vision IQ… Autant dire que la qualité d’image sera tout bonnement excellente. Ajoutons aussi l’efficacité du processeur Alpha 7 de 6e génération, qui se charge d’optimiser le rendu des images. Petit bémol tout de même pour la luminosité, qui est ici moins élevée que sur les séries C3 et G3 de la marque. Côté audio, on a droit à du Dolby Atmos pour un son bien vaste et immersif.

Les gamers devraient, eux aussi, apprécier ce TV puisqu’il intègre deux ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120fps. Le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, est aussi de la partie pour minimiser le risque de déchirures d’écran, de même que l’ALLM, pour réduire la latence en jeu, et les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. La dalle est de son côté rafraîchie à 100 Hz pour un maximum de fluidité. Enfin, le téléviseur tourne sous le système WebOS 23, riche en nouvelles fonctionnalités bien pratiques comme les Quick Cards.

Afin de comparer le LG OLED55B3 de 2023 avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 55 pouces en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.