LG OLED65C3 : cet excellent TV OLED noté 9/10 est à -32 % pour le Cyber Monday

La série C3 de LG comporte certains des meilleurs TV OLED du marché. En ce Cyber Monday, c'est le modèle de 65 pouces qui nous intéresse tout particulièrement grâce à une belle promotion : Boulanger le vend en effet à 1 490 euros au lieu de 2 190 euros.

LG a frappé fort avec sa série C3, une excellente gamme de TV 4K OLED ayant succédé à la déjà très bonne C2. Si les téléviseurs C3 ne parviennent pas à surpasser ceux de la série ultra haut de gamme G3 du constructeur, ils ne sont tout de même pas dénués d’atouts, à commencer par la forte luminosité offerte par leurs dalles. En ce Cyber Monday, le modèle de 65 pouces est le plus recommandable en raison de son prix, qui bénéficie d’une réduction de 700 euros.

Ce que propose le TV LG OLED65C3

Une dalle OLED lumineuse

Quatre ports HDMI 2.1

WebOS avec de nouvelles fonctions

Initialement proposé à 2 190 euros, le TV LG OLED65C3 est désormais affiché à 1 490 euros chez Boulanger. Ce n’est pas tout, puisque pour l’achat de ce téléviseur, 100 euros pourront être cagnottés grâce au Club Infinity.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le LG OLED65C3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La LG OLED65C3 au meilleur prix ?

Une luminosité améliorée

Si LG n’a pas misé sur un changement drastique de design pour son modèle OLED65C3, conservant ainsi les bordures très fines et le pied central du C2, la marque a tout de même opéré quelques changements très attendus au niveau de l’écran. Sa dalle OLED de 65 pouce nous fait en effet profiter d’une luminosité décuplée. La preuve lors de notre test : en mode Filmmaker, un pic luminosité de 835 cd/m² pour une fenêtre de 10 %, soit une valeur supérieure à celle proposée par le C2 (780 cd/m² dans les mêmes conditions), a été mesuré. C’est certes peu comparé au pic de 1 430 cd/m² du G3, mais lorsque l’on sait que la luminosité est bien souvent le point faible des dalles OLED, on se satisfait tout à fait de ce taux.

Autrement, l’écran du LG OLED65C3 supporte les modes HLG, HDR10 (mais pas HDR10+), Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Le processeur de traitement d’image Alpha 9 de 6ème génération offre de son coté encore plus de puissance au téléviseur afin d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images. Mention spéciale pour l’amélioration nette de la mise à l’échelle des contenus. Côté audio, le C3 est compatible avec le format DTS:X et profite de la technologie WOW Orchestra, qui ressemble au Q-Symphony de Samsung et permet d’utiliser conjointement les haut-parleurs d’une barre de son LG et ceux du téléviseur pour proposer un son plus immersif.

Un petit bijou pour le gaming

Un TV suffisamment complet doit aussi pouvoir s’adresser aux gamers les plus exigeants. C’est chose faite ici avec les quatre entrées HDMI 2.1 du LG OLED65C3, qui permettent l’affichage en 4K@120fps. Sont aussi de la partie les fonctions d’optimisation VRR pour les fréquences variables, l’ALLM (Auto Low Latency Mode) pour la latence et le temps de réponse réduits, ainsi que la compatibilité FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia pour lutter contre les déchirures d’écran. Ajoutons à cela un input lag de 12,5 ms avec le mode Optimiseur de jeu activé, qui peut même dégringoler à 9,2 ms avec la fonction « Renforçateur ». L’un des temps de retard à l’affiche les plus bas du marché, en somme.

Enfin, le TV embarque la nouvelle version du système WebOS 23 avec ses améliorations. On compte par exemple l’intégration des Quick Card (des vignettes correspondant à différentes activités : Tableau de bord maison, Sports, Jeu, Musique…), le nouvel affichage des notifications ou encore le mode d’image personnalisé.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du LG OLED65C3.

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Cyber Monday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.