Ce TV LG 4K gigantesque de 86 pouces est à un super prix, mais uniquement aujourd’hui

Envie d’un très grand téléviseur dans votre salon pour vous sentir comme au cinéma ? Vous pouvez opter pour une grande dalle pour pas trop cher en ce moment, comme avec ce modèle de chez LG, qui déploie une diagonale de 86 pouces, pour 1 019 euros au lieu de 1 399 euros de base.

Vous recherchez un énorme téléviseur sans pour autant exploser votre budget ? LG a de bons modèles de téléviseurs dans son catalogue, comme cette référence 86UR76 de 2023. Certes, elle se contente d’une dalle LCD, celle-ci assure une excellente immersion grâce à sa taille gigantesque. Elle propose la 4K et d’autres normes vidéos pour assurer une belle qualité d’image et voit son prix fortement chuter grâce à ce code promo, valable uniquement aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir du LG 86UR76

Un énorme écran de 86 pouces

Compatible 4K, HLG, HDR10 et HDR10 Pro

L’interface WebOS 2023

Au départ à 1 399 euros, le téléviseur LG 86UR76 2023 s’affiche à présent à 1 090 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger), et grâce au code promo RAKUTEN80, il passe à 1 010 euros.

Un TV qui prend beaucoup de place

Il n’est pas commun de trouver des téléviseurs de plus de 75 pouces dans nos foyers. Il vaut donc mieux prendre des mesures chez soi avant de jeter son dévolu sur ce téléviseur de chez LG : 86 pouces, cela correspond à une diagonale de 219 cm et cela ne tient pas forcément sur tous les meubles TV, d’autant plus que les pieds sont situés à chaque extrémité de l’écran. Assurez-vous aussi d’avoir suffisamment de recul dans votre pièce, pour ne pas fatiguer vos yeux lors de vos visionnages.

C’est simple : cette diagonale s’approche de celle proposée par les images diffusées par un vidéoprojecteur, et offre une impression d’être au cinéma… mais dans votre salon. Ses fines bordures renforcent d’autant plus l’immersion. Pas d’Oled, mais ce TV LED profite de la 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), mais également des compatibilités avec les normes HDR10, HDR10 Pro, HLG mais pas de Dolby Vision. La partie son est plus modeste avec 2 simples hauts parleurs de 10 watts malgré une compatibilité DTS-HD.

Une smart TV réussie

La dalle n’est pas directement adressée aux fans de cinéma ou aux joueurs qui vont être déçues de ne pas retrouver des HDMI 2.1, et donc de profiter de la 4K@120 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox SeriesX. La dalle étant bloquée à 50 Hz, ce téléviseur n’est pas idéal avec des fonctions limitées. Malgré tout, elle dispose quand même du processeur Alpha 5 Gen 5 AI 4K de chez LG qui est chargé d’appliquer différents traitements aux signaux vidéo et audio pour améliorer le rendu final de l’image. Une bonne manière d’afficher des signaux HD en bonne qualité sur un écran aussi grand.

Enfin, cette Smart TV de 2023 embarque la version de WebOS 23. Elle intègre des Quick Card, de nouvelles notifications, un mode d’image personnalisé et de nouveaux menus de fonctions raccourcis. Cet OS devient plus simple et bien plus rapide. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même les fonctionnalités Google Assistant et Alexa pour le contrôle vocal via la télécommande.

