Pourquoi Tesla pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial de la voiture électrique en 2024

Après un début d'année 2024 compliqué, BYD, le plus grand concurrent de Tesla, retrouve un rythme de ventes affolant. Le mois de mars fut bon, et avril ne fait que confirmer la donne, avec des hausses dans tous les domaines. Avec les déboires actuels de Tesla, BYD pourrait-il enfin ravir la couronne de numéro 1 mondial de la voiture électrique en 2024 ?

C’est un feuilleton que nous suivons assidument : la guerre que se livrent Tesla et BYD, son plus grand rival chinois. Si Tesla restait le numéro 1 mondial sur l’année 2023, BYD avait réussi à prendre la première place des ventes sur le dernier trimestre, de quoi présager d’une année 2024 passionnante.

Les premiers mois de 2024 furent étonnants pour BYD, avec des chiffres en chute libre, mais cela semble être du passé. Les ventes de mars furent bonnes, et l’annonce des chiffres d’avril ne fait que confirmer la donne, avec plus de 310 000 ventes en un seul mois.

Des hausses dans tous les domaines

La marque l’annonce fièrement sur son compte Weibo : 313 245 « NEV » (« New Energy Vehicles », comprenant les hybrides rechargeables et les modèles 100 % électriques) ont ainsi été vendus en avril 2024, soit une hausse de 49 % par rapport à avril 2023. Pas rien.

Le communiqué de la marque à la bourse de Hong Kong nous renseigne davantage, avec plus de détails. Les 313 245 ventes se partagent ainsi entre 177 583 hybrides rechargeables (PHEV), soit + 69 % en un an, et 134 465 voitures électriques (+ 29 % par rapport à l’année dernière).

Notons également les bons résultats à l’étranger, dépassant les 40 000 ventes (41 011 pour être précis), soit une hausse assez remarquable de 176,6 % par rapport à avril 2023.

De quoi battre Tesla ?

En cumulé, BYD a vendu 939 508 voitures en 2024. Une santé retrouvée, donc, qui pourrait faire peur à Tesla. BYD a d’ailleurs déjà dépassé la marque américaine au premier trimestre 2024, et les déboires de la firme d’Elon Musk pourraient ne faire que croître l’écart entre les deux marques.

BYD ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là, puisque la marque voit grand pour l’Europe, comme nous l’expliquait sa dirigeante au salon de Beijing 2024. Beaucoup de nouveautés y étaient d’ailleurs présentées, parmi lesquelles le Sea Lion 07, un nouveau SUV coupé, et l’Ocean-M, un concept annonçant une nouvelle compacte 100 % électrique conçue avec l’Europe en tête.

Tesla ne baisse cependant pas les bras et prévoit de lancer des voitures électriques encore moins chères courant 2025, tandis qu’un « Robotaxi » autonome devrait être présenté en août 2024. Bref, le match du plus grand constructeur de voitures électriques en 2024 risque de nous passionner encore longtemps.