LG C3 : le plus populaire des TV 4K OLED passe de 1 699 € à 892 €, dans sa version 48 pouces

Envie de vous procurer un TV OLED, vous serez ravis d'apprendre que l'un des meilleurs TV de la marque LG est en ce moment à son meilleur prix. Le modèle 48C3 se négocie à 892 euros contre 1 699 euros à son lancement.

Pour les amoureux de la qualité d’image, les TV avec une dalle Oled représentent souvent le Graal et quoi de mieux que de se diriger vers la marque LG réputée pour ses téléviseurs de grande qualité. Malgré l’arrivée de la série 2024, il est encore intéressant de se procurer l’un des modèles précédents, comme le C3. Sa version 48 pouces se négocie d’ailleurs avec plus de 800 euros de réduction grâce à cette offre.

Les atouts du TV LG OLED 48C3

Une dalle de 48 pouces Oled

Compatible 4K, HDR10, HDR10 Pro et Dolby Vision IQ et Atmos

La présence de ports HDMI 2.1 et l’interface webOS

Lancé à 1 699 euros, puis réduit à 1 299 euros, le téléviseur LG OLED C3 dans sa version 48 pouces est aujourd’hui remisé à 892,56 euros sur le site PC Componentes.

Si vous souhaitez une dalle plus grande, la version 65 pouces est actuellement en promotion à 1 499 euros contre 2 890 euros au départ, sur le site Rue du Commerce.

Un petit TV discret, mais d’une grande qualité

Il est vrai que les téléviseurs 50 et 55 pouces sont aujourd’hui les tailles standard pour un écran. Ici, le LG 48 C3 s’étend sur 48 pouces, une petite diagonale de 121 centimètres, qui trouve très bien sa place dans un petit salon et se montre plutôt discret. Et si la plupart des téléviseurs de la gamme C3 sont plus lumineux, ce n’est pas le cas de ce modèle. En revanche, vous profiterez d’une dalle Oled de très bonne qualité, avec des contrastes infinis, des noirs profonds et une très bonne calibration des couleurs.

Il intègre le nouveau processeur de la marque, l’Alpha 9 Gen 6, permet d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images, et fait une meilleure mise à l’échelle des contenus par rapport au modèle C2. Avec sa résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels, il offre des contrastes et des noirs parfaits, ainsi qu’une excellente luminosité. Le téléviseur supporte les normes HDR10, HDR10 Pro et Dolby Vision IQ, pour une image parfaitement calibrée, proche de l’expérience cinéma. Les couleurs sont vives et les détails bien présents, surtout avec les modes Cinéma, Lumineux et Sombre. Quant à l’audio, le LG 48C3 s’appuie sur un système sonore 2.2 avec deux haut-parleurs de 10 W RMS et deux woofers de 10 W RMS également, compatibles avec Dolby Atmos et DTS:X.

Un TV adapté à tous les usages

Le modèle C3 est un téléviseur polyvalent : les joueuses et les joueurs peuvent brancher leur Xbox Series ou la PlayStation 5 via les ports HDMI 2.1. L’affichage 4K et le taux de rafraîchissement de 100 Hz apporte la fluidité nécessaire pour jouer dans les meilleures conditions. On profite aussi des fonctions VRR, ALLM ainsi que la compatibilité FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia pour lutter contre les déchirures d’écran.

Enfin, cette smartTV embarque la version de WebOS 23. Elle change d’apparence et intègre des Quick Card, de nouvelles notifications, un mode d’image personnalisé et de nouveaux menus de fonctions raccourcis. Cet OS devient plus simple et bien plus rapide. Bien entendu, on peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Il est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché.

Retrouvez notre test complet sur le téléviseur LG OLED65C3, équivalent au modèle 48 pouces.

