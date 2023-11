Ce récent TV 4K QNED de LG, 100 Hz et 55 pouces, se négocie à moins de 700 €

Le TV LG 55QNED82 utilise la dernière technologie d'affichage de la marque. Et ce n'est pas là son seul avantage : dalle 100 Hz, ports HDMI 2.1, contenus HDR10... Un modèle performant qui est d'ailleurs proposé à un super prix. Boulanger le propose en effet à 699 euros au lieu de 899 euros.

Ce n’est plus une surprise depuis des années maintenant : LG règne en maître sur le marché de l’OLED. Mais cette domination n’a visiblement pas suffi à la marque sud-coréenne puisqu’elle a tout simplement décidé de créer une nouvelle technologie d’image, cette fois-ci proche du QLED : le QNED, une combinaison des technologies Quantum Dot et NanoCell et des MiniLED. Un beau programme que l’on retrouve sur le modèle LG 55QNED82, qui a d’ailleurs bien d’autres avantages. À commencer par son prix, qui chute sous les 700 euros.

Les points essentiels du LG 55QNED82

Une dalle QNED 4K de 55 pouces + 100 Hz

Un processeur capable de gérer des images UHD jusqu’à 120 Hz

Deux ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 899 euros, le TV LG 55QNED82 est actuellement proposé à 699 euros chez Boulanger.

Le bon mélange entre le QLED et le NanoCell

Pour l’une de ses nouvelles gammes de TV de 2023, LG a donc misé sur une toute nouvelle technologie d’image, à savoir le QNED, pour Quantum Dot NanoCell. Concrètement, le QNED est une combinaison entre le filtre à points quantiques du QLED et la technologie NanoCell de la marque, qui applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles. La dalle QNED promet donc des images lumineuses, des contrastes profonds et des couleurs vraiment plus éclatantes. Une bonne manière de profiter de films et de séries dans les meilleures conditions.

Sur le modèle LG 55QNED82, on a donc droit à une dalle QNED 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 55 pouces, qui prend par ailleurs en charge les contenus HDR10, soit l’assurance d’images bien détaillées. En revanche, pas de Dolby Vision ici, ce qui est plutôt dommage. Cet écran embarque également le processeur Alpha7 de 6e génération, capable de gérer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz et de s’occuper efficacement de la mise à l’échelle des contenus. Notons aussi l’excellent taux de rafraîchissement de 100 Hz, qui offre une belle fluidité pour tous les contenus. Côté audio, on peut compter sur une compatibilité avec le format DTS:X depuis ses deux haut-parleurs de 20 W, ce qui permet de profiter d’un son bien enveloppant et immersif. On aura toutefois de meilleurs résultats avec une barre de son.

Un bon TV pour du gaming

LG n’a pas oublié les gamers et a doté son TV de deux ports HDMI 2.1, qui supportent le VRR qui vient contrer les déchirures d’écran et maximiser la fluidité, l’ALLM qui se charge de réduire la latence ou encore le QMS (pour Quick Media Switching), qui empêche les écrans noirs qui se produisent lors du basculement entre deux contenus vidéos qui n’ont pas la même fréquence de rafraîchissement. Les compatibilités avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync sont aussi de la partie. Sachez que les ports autorisent aussi la 4K@120Hz pour jouer dans les meilleures conditions sur une console next-gen.

Enfin, LG oblige, le LG 55QNED82 tourne sous webOS. Les plateformes de streaming sont évidemment présentes, de même que certains services musicaux. Le système a aussi bénéficié de quelques améliorations : il a notamment changé d’apparence et intègre désormais des Quick Cards, soit des vignettes correspondant à différentes activités (tableau de bord maison, sports, jeu, musique…), un nouvel affichage des notifications ou encore un mode d’image personnalisé.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la même taille, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 55 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.