Comme au cinéma : ce TV LG QNED (100 Hz) de 98 pouces est à -40 % chez Boulanger

Le TV LG 98QNED89T s’adresse à celles et ceux qui ont la folie des grandeurs et qui ne rechigneraient pas à posséder un téléviseur de près de 100 pouces, avec en prime une dalle d’une excellente qualité. Actuellement, ce TV-écran de cinéma est proposé à 2 990 euros au lieu de 4 990 euros chez Boulanger.

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir installer un téléviseur géant dans son salon (si celui-ci est suffisamment grand, évidemment) pour se croire comme dans une salle obscure ? Celles et ceux qui en ont le souhait (et la place) pourront par exemple craquer sur le modèle LG 98QNED89T, qui embarque une dalle QNED d’une taille considérable (98 pouces !), laquelle nous offre en plus des images lumineuses et contrastées. Un beau petit programme dont on peut en ce moment profiter en ayant dépensé moins de 3 000 euros grâce à une promotion de 40 %.

Les points essentiels du TV LG 98QNED89T

Une dalle 4K QNED de 98 pouces rafraîchie à 100 ou 120 Hz

Compatible HDR10, HDR10 Pro, HLG

Des ports HDMI 2.1 compatibles VRR, ALLM et FreeSync

Initialement affiché à 4 990 euros, le TV LG 98QNED89T est aujourd’hui disponible en promotion à 2 990 euros chez Boulanger.

Un TV géant avec une dalle de qualité

Le premier atout du TV LG 98QNED89T est, sans surprise, sa dalle géante de 98 pouces, soit une diagonale de 248 cm. Vous devrez donc l’installer dans une pièce suffisamment grande pour avoir un recul convenable, et si vous ne souhaitez pas le fixer au mur, vous devrez posséder un meuble TV d’une taille considérable pour le soutenir. Si toutes les conditions sont réunies, vous pourrez profiter d’un TV aux allures d’écran de cinéma, qui nous offre en plus la qualité d’une dalle QNED. Concrètement, cette technologie d’affichage, qui combine la technologie NanoCell de la marque, laquelle applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles, et les Quantum Dots, promet des images lumineuses, un meilleur rapport de contraste et couleurs vraiment plus éclatantes.

L’écran du téléviseur bénéficie par ailleurs de la définition 4K, qui devrait faire encore plus son effet sur cette diagonale géante. Dans les entrailles de cette belle bête, se niche également le processeur Alpha 8 AI 4K, qui se charge d’upscaler tous les contenus vers cette ultra-haute définition. Les formats HDR10 et HLG sont aussi de la partie, de même que le HDR10 Pro, qui permet d’obtenir des images plus contrastées et détaillées. Côté audio, on peut compter sur un son surround grâce à la compatibilité avec le DTS:X, de même que sur la fonction AI Sound Pro, qui transforme le son sur 9.1.2 canaux.

Du gaming sur un écran de cinéma

Le TV LG 98QNED89T est aussi taillé pour les joueuses et les joueurs puisqu’il intègre quatre ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120fps ; c’est donc parfait pour jouer sur une console next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi que l’AMD FreeSync sont aussi proposés et permettent de minimiser les saccades et de maximiser la fluidité. Cerise sur le gâteau, le taux de rafraîchissement de la dalle s’élève nativement à 100 Hz, mais il peut aussi atteindre les 120 Hz.

Enfin, le TV, qui tourne évidemment sous webOS, bénéficie des nouveautés du programme webOS Re:New, lequel promet des mises à jour vers la dernière version de webOS pour une durée prolongée : ici, jusqu’à quatre versions de mise à jour de l’interface seront proposées pendant 5 ans. Pour ce qui est de l’interface en elle-même, les utilisateurs pourront toujours profiter des améliorations introduites dans la version qui a précédé webOS 24, avec notamment les fameuses Quick Cards ou encore le mode d’image personnalisé.

