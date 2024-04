Amazon retire 300 € à ce vidéoprojecteur Full HD ultra lumineux sous Android TV, mais il y a une meilleure offre sur Rakuten

Vous rêvez d’avoir un écran géant dans votre salon ? Xgimi a la solution avec son modèle Horizon : un vidéoprojecteur capable de diffuser des images jusqu’à 200 pouces en FHD qui passe de 1 099 euros à 799 euros sur Amazon. Vous pouvez même le payer moins cher sur Rakuten.

Les vidéoprojecteurs sont des alternatives plus intéressantes que les TV sur certains points, moins encombrants, ils font également profiter d’un affichage plus grand. C’est le cas du modèle Horizon, qui apporte une bonne définition et cumule les bons points, en plus de coûter 350 euros de moins.

Les points importants du Xgimi Horizon

Un vidéoprojecteur compact très lumineux

Diffuse une image Full HD jusqu’en 200 pouces

Sous Android TV

Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon est sorti à 1 099 euros, mais grâce à cette remise de 300 euros, il revient à 799 euros sur Amazon. On le trouve aussi à 749 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) avec le code promo TV50.

Un vidéoprojecteur bien fini et compact

Avec son design compact et élégant, le Xgimi Horizon sait se faire discret au sein de votre intérieur. C’est aussi grâce à ses dimensions réduites (20,8 × 21,8 × 13,6 cm) et son poids en dessous des 3 kg qui le situe dans la catégorie des picoprojecteurs. Vous pouvez donc facilement le déplacer d’une pièce à l’autre.

Le vidéoprojecteur mise sur un aspect minimaliste avec un coloris gris qui s’accompagne d’une bonne connectique. Au dos, on retrouve deux ports USB, deux ports HDMI, dont un eARC, un port LAN et une entrée casque.

Lumineux et sous Android TV

Son petit format ne le pénalise pas pour autant, le Xgimi Horizon va permettre de diffuser une image en Full HD (1 920×1 080 pixels) via une source lumineuse LED d’une puissance de 1500 lumens. Les images seront donc très bien éclairées, y compris en plein jour, si elles sont projetées sur une surface bien blanche. Le résultat sera forcément bien meilleur dans une pièce sombre, et sur une grande surface puisqu’il peut projeter l’image à une diagonale comprise de 40 à 200 pouces.

Le rendu des images sera enfin plutôt bien détaillé grâce à la mise au point et la correction de la distorsion trapézoïdale à 40°, toutes deux automatiques, à chaque déplacement du vidéoprojecteur. Sur la partie audio, on a droit à deux haut-parleurs de 8 W signés Harman-Kardon, compatibles Dolby Digital, qui assure un bon rendu sonore. Enfin, une fois dans l’interface, on découvre Android TV, l’interface simple et intuitive de Google qui donne accès à un tas d’applications, dont les Svod. Google Assistant est aussi de la partie, de même que la fonction Chromecast pour projeter du contenu sur son mur depuis un smartphone ou une tablette.

