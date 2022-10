Le jour de son lancement, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est déjà en promotion

À peine lancé, le bracelet connecté haut de gamme de Xiaomi, le Smart Band 7 Pro, est déjà disponible avec 20 euros de réduction sur son prix. La marque chinoise le vend ainsi à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros sur son site officiel.

Ce mardi, Xiaomi a présenté une foule de nouveaux produits lors de sa conférence, et a notamment levé le voile sur les très attendus smartphones Xiaomi 12T et 12T Pro. Le géant chinois a également confirmé le lancement de son nouveau bracelet connecté haut de gamme, le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Ce nouveau tracker d’activité, qui est le premier de sa gamme chez Xiaomi à intégrer nativement un suivi GPS, a même des allures de montre connectée. Un produit qui marque déjà des points, et c’est d’autant plus le cas aujourd’hui, jour de sa sortie officielle, car il bénéficie déjà d’une promotion.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 7 Pro

Une dalle AMOLED de 1,64 pouce

Une puce GPS intégrée

Un suivi sportif efficace, avec des programmes proposés

Initialement affiché à 99,99 euros, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est déjà réduit à 79,99 euros sur le site de Xiaomi.

Un bracelet connecté aux allures de… montre

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro qui vient tout juste d’être lancé a beau être un tracker d’activité, il ne ressemble pas vraiment à un simple bracelet connecté, comme la marque a pu le faire par le passé. Alors que le récent Xiaomi Smart Band 7 ressemble davantage aux autres modèles lancés par la firme chinoise, la version Pro profite d’un design qui se rapproche bien plus de celui d’une montre connectée. Cela s’explique d’abord par son écran plus grand : le Smart Band 7 Pro est en effet équipé d’une dalle AMOLED rectangulaire d’une diagonale de 1,64 pouce, contre 1,62 pouce pour le Smart Band 7. Il profite par ailleurs d’une définition de 280 x 456 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce. Concrètement, le texte et les icônes des applications pourront occuper plus de place sur l’écran, ce qui rendra la navigation beaucoup plus facile, presque comme sur un smartphone.

Autrement, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est certifié 5 ATM et peut donc, sur le papier, être utilisé jusqu’à 50 mètres de profondeur. Pour les matériaux, Xiaomi a opté pour un boîtier en plastique avec des bordures métalliques ainsi que pour un bracelet en polyuréthane, qui peut également être changé pour un modèle en cuir grâce au système de fixation propriétaire.

Enfin un suivi GPS directement intégré, et un suivi sportif précis

En digne bracelet connecté, le Xiaomi Smart Band 7 Pro propose un suivi efficace de la santé et de la forme physique de son utilisateur. Il intègre ainsi un cardiofréquencemètre, et propose aussi une analyse de la saturation en oxygène dans le sang. Le bracelet pourra également surveiller votre niveau de stress, votre sommeil, et vous proposer un suivi précis du cycle menstruel des personnes concernées. Des exercices de respiration seront aussi disponibles pour vous apaiser et vous recentrer. Pour retrouver toutes les données récoltées sur votre santé, rendez-vous sur l’application Mi Fitness.

Ce tracker est évidemment taillé pour le suivi sportif, puisqu’il propose plus de 110 modes d’entraînement, dont 14 spécialisés. Des programmes sportifs seront aussi à la disposition de l’utilisateur, qui pourra ainsi paramétrer différents types d’entraînements. Xiaomi annonce également un total de 117 sports qui peuvent être suivis depuis son Smart Band 7 Pro. Autre atout non négligeable, et qui pourra grandement servir aux amateurs de course à pied par exemple : le bracelet haut de gamme peut être utilisé pour la géolocalisation, avec une puce GPS intégrée compatible également Galileo, Glonass ou QZSS.

Une autonomie au rendez-vous

Concernant sa batterie, le Smart Band 7 Pro embarque un accumulateur de 235 mAh. De quoi permettre, selon le fabricant, jusqu’à 12 jours d’utilisation en mode « classique » et 6 jours en mode « intense ». Pour la recharge, le bracelet est capable de récupérer la totalité de sa batterie en une heure.

Enfin, le Smart Band 7 Pro supporte également l’assistant Alexa, ce qui permettra à l’utilisateur de pouvoir utiliser le bracelet sans les mains. Alexa répondra à toutes vos requêtes vocales, que vous souhaitiez consulter la météo, définir une alarme, ou même contrôler à distance vos appareils connectés compatibles présents chez vous.

