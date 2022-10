LG G1 : cette barre de son premium avec Dolby Atmos coûte 4x moins cher que d’habitude

On trouve des barres de son à tous les prix, mais aujourd’hui il y en a une qui se démarque particulièrement : c’est la LG G1. Cette dernière compatible Dolby Atmos perd plus de 500 euros de son prix, et se trouve à seulement 174 euros chez Ubaldi.

La barre de son LG G1 est loin d’être ordinaire, puisque la marque opte pour une conception plate, à la manière de ses téléviseurs. Son design ultra fin s’intègre facilement dans le décor, et ne manque pas de puissance. Elle est plutôt onéreuse, mais aujourd’hui elle bénéficie d’une grosse baisse de prix : 75 % de réduction. C’est l’occasion parfaite de se la procurer !

Ce qu’il faut retenir de la LG G1

Une conception originale

Une grande puissance de 360 W

La compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Proposée à 699 euros sur le site du constructeur, la barre de son LG G1 est affichée au prix de 214 euros sur le site d’Ubaldi, mais en utilisant le code W20UBA4022, elle passe à 174 euros seulement.

Une barre de son plate et fine

Si la plupart des barres de son se ressemblent, LG en conçoit une complètement différente. Pour se démarquer de la concurrence, la barre de son opte pour un design ultra plat. À l’image de ses téléviseurs, la barre de son G1 de chez LG impressionne pour sa finesse. Il faut dire qu’avec une épaisseur de 35 mm, elle se fait discrète. La LG G1 s’intègre facilement dans votre salon, et plus particulièrement sous votre téléviseur via son système d’accroche mural.

Son format ne l’empêche pas d’être bien équipée côté connectique. Elle comporte un port USB, une entrée optique, une sortie HDMI eARC et un port HDMI 2.1. Avec sa compatibilité Bluetooth, elle pourra aussi faire office d’enceinte pour votre musique. Vous pourrez appairer votre smartphone facilement.

Puissante et immersive

Pour booster le son de votre TV, la LG G1 propose une puissance sonore de 360 W afin de garantir une bonne restitution sonore dans toute la pièce. Elle est également compatible avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Ajoutons à cela un caisson de basse sans fil, qui se chargera de délivrer des basses profondes et puissantes.

La fonction AI Sound Pro permet d’analyser automatiquement le contenu pour optimiser les paramètres audio en fonction de ce qui est joué. Ce traitement audio va ainsi permettre d’avoir des dialogues toujours clairs et intelligibles, mais aussi des scènes d’actions plus percutantes et puissantes.

