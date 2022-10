Ce casque premium Bang & Olufsen perd 300 € pendant le Prime Day d’Amazon

Bang & Olufsen est une marque reconnue pour le design de ses produits et le BeoPlay H95 ne fait pas exception, loin de là. Vendu à près de 900 euros, se l'offrir n'est pas possible pour tout le monde. Heureusement, son prix perd 300 euros à l'occasion du Prime Day d'Amazon, passant à 599 euros.

Des modèles de casques audio, il en existe beaucoup dans le milieu et l’entrée de gamme, mais beaucoup moins dans le haut de gamme. On connaît bien l’AirPods Max d’Apple, mais moins les modèles des constructeurs plus discrets. C’est le cas de Bang & Olufsen avec son BeoPlay H95, référence en termes de design. Proposé originellement à 899 euros, son prix est en baisse durant le Prime Day d’Amazon puisqu’il perd 300 euros.

Le Bang & Olufsen BeoPlay H95, c’est quoi ?

Une réduction de bruit active

Jusqu’à 38 heures d’autonomie avec l’ANC activée

Un design épuré avec le savoir-faire de Bang & Olufsen

Habituellement vendu à 899 euros, le BeoPlay H95 de Bang & Olufsen est en ce moment en promotion à l’occasion du Prime Day puisqu’il est vendu à seulement 599 euros, soit une réduction de 300 euros.

Si ce tarif n’est pas abordable pour vous, un autre casque audio Bang & Olufsen est en promotion : le BeoPlay HX, qui passe de 499 euros à 329 euros seulement.

Un design sobre et soigné

Ce casque audio a un format circum-auriculaire, ce qui veut dire que les coussinets se posent autour des oreilles et non par-dessus, ce qui offre un plus grand confort. D’ailleurs, ces derniers sont fabriqués en cuir d’agneau souple et sont à mémoire de forme. Le cadre est quant à lui en aluminium. Les détails sont soignés et le casque saura résister dans les années. D’ailleurs, on peut remplacer les coussinets qui sont fixés avec un système magnétique. Le tout ne pèse que 323 grammes, ce qui tiendra sur toutes les têtes.

On trouve de chaque côté des haut-parleurs de 40 mm, conçus en titane, qui offrent un son lui aussi soigné. Pour connecter ce BeoPlay H95, on trouve du Bluetooth 5.1, avec un appairage et une connexion rapides grâce à la compatibilité avec Google Fast Pair, Made for iPhone et Microsoft Swift Pair. On peut utiliser le BeoPlay H95 dans toutes les situations puisqu’on trouve du Bluetooth multipoint, ce qui veut dire qu’il peut être connecté à deux appareils en même temps.

Pour les appels et la réduction de bruit active, on trouve quatre microphones sur ce casque. Bang & Olufsen propose aussi des accessoires fournis, comme le câble de charge, un câble audio ainsi qu’un adaptateur pour les vols en avion. D’ailleurs, ce casque pourra être transporté aisément grâce à l’étui rigide fourni lui aussi.

Réduction de bruit active et autonomie sont au rendez-vous

Pour ce prix-là, Bang & Olufsen équipe son BeoPlay H95 de la réduction de bruit active avec cinq niveaux différents. De quoi adapter l’isolement offert par le casque en fonction des situations : dans le bureau, dans la rue ou dans un train, un avion. Un réglage qui peut être fait instantanément grâce à une molette située sur une oreillette, et ce, de façon précise. Sur l’écoute, ce casque supporte plusieurs codecs audio : SBC, AAC, aptX Adaptive.

Le constructeur insiste aussi sur l’autonomie de son produit puisqu’il annonce jusqu’à 38 heures d’écoute en continu avec la réduction de bruit active. En la désactivant, on peut aller jusqu’à 50 heures. Du côté de la recharge de la batterie de 1 200 mAh, il faudra compter trois heures environ, ce qui ne place pas ce modèle en haut du marché sur ce point.

