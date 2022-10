Ce lot de 2 caméras de surveillance en 2K perd 100 € de son prix pour le Prime Day

Les caméras connectées sont la solution parfaite pour surveiller les abords de son domicile. Aujourd’hui Amazon rend plus abordable ce pack de deux caméras Eufy Cam 2C Pro : 199,99 euros au lieu de 299,99 euros.

De plus en plus répandues, les caméras de surveillances connectées deviennent aussi plus accessibles. Certains constructeurs ne négligent pas la fiche technique, en proposant des fonctionnalités similaires à des produits plus haut de gamme. La Cam 2C Pro de chez Eufy Security par exemple, est capable de filmer de jour comme de nuit avec un excellent rendu d’image, et alerte en temps réel en cas de mouvement suspect, tout ça sans payer le prix fort pendant le Prime Day 2022 grâce à cette remise immédiate de 33 % sur ce lot de deux caméras avec Home Base.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Eufy

Deux caméras de surveillance sans fil qui filme en 2K

Alerte en temps réel et détecte les mouvements

Une autonomie de six mois

Habituellement au prix de 299,99 euros, le pack de deux caméras Eufy Cam 2C Pro se trouve en promotion à 199,99 euros sur Amazon.

Une caméra extérieure simple à installer

Le modèle Cam 2C Pro d’Eufy Security peut être installé à l’intérieur, mais avant tout pensé pour l’extérieur grâce à sa certification IP67 pour résister aux intempéries. Une solution robuste qui demande peu d’effort pour être installée, et se fait en quelques minutes seulement avec le HomeBase. Quant à son autonomie, Eufy assure 6 mois d’utilisation — de quoi être tranquille pendant un bon moment.

Un rendu d’image de qualité, même de nuit

La caméra de chez Eufy filme avec une définition 2K. Avec cette résolution, les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. La qualité d’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. De nuit, la qualité est aussi au rendez-vous, grâce à un mode nocturne efficace. La caméra intègre même un projecteur qui éclaire la zone visée par la caméra, et permet d’avoir des images plus nettes une fois la nuit tombée. Une intelligence artificielle est également présente pour éviter les fausses alertes, déclenchées par des animaux ou des branches par exemple.

Il sera possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. L’application quant à elle, donne la possibilité de définir vos propres zones de détection, afin que la caméra vous alerte uniquement lorsque des mouvements sont détectés dans la zone désignée. Les assistants vocaux Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie. À noter, aucun des contenus n’est envoyé sur un serveur dans le Cloud, c’est directement stocké sur une carte SD. Petit plus et pas des moindres : il n’y a pas de frais supplémentaires pour avoir les fonctionnalités citées précédemment.

