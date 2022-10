-100 € sur les Galaxy Buds 2 Pro, -40% sur l’excellent TV LG OLEDC2 et une barre de son Samsung à 169 € – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans de cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont à 129 euros contre 229 euros à leur sortie, le meilleur TV LG 4K OLED perd 40 % de son prix, et la barre de son Samsung HW-B430 est à 169 euros seulement.

Samsung a renouvelé sa gamme de Galaxy Buds Pro avec une deuxième génération. Ces derniers proposent à nouveau un système de réduction de bruit active, mais intègrent quelques nouveautés par rapport au précédent modèle. On a droit un nouveau codec « Hi-Fi », une prise en charge de l’audio spatial et un format plus compact. Des arguments qui sont d’autant plus appréciables avec cette réduction de plus de 100 euros sur le prix de base.

Ce qu’il faut retenir des Buds 2 Pro

Leur petit gabarit et leur compacité

Une bonne restitution sonore

La présence de l’audio spatial et d’un nouveau codec « Hi-Fi »

Proposés aux prix de vente conseillé de 229 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont actuellement en promotion à seulement 129 euros chez la Fnac. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo BUDS2PRO50 et ensuite de déduire les 50 euros remboursés via l’ODR – valable jusqu’au 15 novembre prochain.

Pour les amoureux de la qualité d’image, les dalles OLED représentent souvent le Graal et quoi de mieux que de se diriger vers la marque LG réputée pour ses téléviseurs de grande qualité. Et si ces produits sont généralement onéreux, les promotions sont régulières, même sur les nouveaux modèles. C’est le cas par exemple du modèle 55C2, qui coûte 800 euros de moins grâce à cette offre chez Rue du Commerce.

Ce qu’il faut retenir du LG OLED55C2

Une dalle OLED 55″ 20 % plus lumineuse

Un nouveau processeur plus performant pour l’upscaling

4 ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120fps

WebOS : ses fonctionnalités et sa fluidité

Au lieu d’un prix barré à 1 999 euros, le téléviseur LG OLED55C2 (55 pouces) est désormais disponible en promotion à 1 199 euros sur le site Rue du Commerce.

On le sait, le son n’est pas forcément le point fort des téléviseurs, même les plus récents. Heureusement, les barres de son peuvent régler ce souci et offrir aux utilisateurs une expérience proche du cinéma. La barre de son Samsung HW-B430 propose un son surround grâce à la technologie DTS et une bonne puissance sonore, le tout pour moins de 170 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung HW-B430

Des basses profondes avec le caisson de basse intégré

Un rendu sonore 2.1 et un son surround avec le DTS

Compatible Bluetooth et Wifi

Au lieu d’un prix barré à 299 euros, la barre de son Samsung HW-B430 s’affiche à 199 euros mais grâce à une ODR, elle passe à 169 euros seulement chez Boulanger.

C’est encore Bouygues Télécom qui mène la danse ce mois-ci du côté des forfaits box avec son offre Bbox must qui est proposée à un prix mensuel, écrasant au passage toute la concurrence. L’abonnement à cette formule est au même prix que la Bbox fit, donc vous aurez un meilleur débit sans payer plus cher.

Ce qu’il faut retenir de cet abonnement Bbox Must

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi

Un prix bas durant la première année

un bouquet TV de plus de 180 chaînes

La téléphonie illimitée vers les fixes en France et plus de 110 pays

Jusqu’au 23 octobre 2022, Bouygues Telecom propose son offre Bbox must à 15,99 euros par mois au lieu de 22,99 euros mensuels la première année. Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients et donne lieu à un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 40,99 euros par mois.

