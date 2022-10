Xiaomi Mi 11i : ce puissant smartphone ne vaut plus que 299 € grâce à cette offre

Le Xiaomi Mi 11i est un smartphone qui a emprunté de nombreuses caractéristiques haut de gamme des fleurons de 2021, mais sans le prix qui va avec. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui maintenant qu'il ne coûte plus que 299 euros, alors qu'il en valait 699 euros au lancement.

Pour celles et ceux qui ont moins de 300 euros pour changer de smartphone aujourd’hui, nous vous conseillons de ne pas vous précipiter vers la gamme Redmi Note de Xiaomi. En effet, il y a mieux à saisir en ce moment avec le Mi 11i, un téléphone aux caractéristiques premium, qui voit son prix diminuer de 400 euros par rapport à son prix de lancement de l’an passé – ce qui le fait donc rentrer pile-poil dans votre budget.

Les points forts du Mi 11i

Son écran Super AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Son appareil photo doté d’un capteur 108 Mpx

Son Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM

Sans oublier ses 256 Go de stockage

Au lieu de 699 euros à sa sortie en 2021, mais maintenant affiché à un prix barré de 399 euros, le Xiaomi Mi 11i est actuellement disponible en promotion à seulement 299 euros chez RED. C’est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix du moment.

Encore mieux qu’un récent Redmi Note

Pour le prix auquel il est vendu aujourd’hui, le Xiaomi Mi 11i est clairement une option à considérer fortement face à un des récents smartphones de la gamme abordable du constructeur chinois. Il s’agissait tout de même d’une version allégée du Mi 11 classique, et a fait tout simplement les bons compromis pour bénéficier d’un excellent rapport qualité-prix, qui s’améliore encore plus grâce à cette promotion.

Par exemple, son écran Super AMOLED de 6,67 pouces n’est pas incurvé avec une définition WQHD+ comme sur le Xiaomi Mi 11, mais plat en Full HD+. Il conserve cependant le taux de rafraichissement à 120 Hz pour une fluidité très agréable. De même pour sa batterie de 4 520 mAh qui est un peu plus petite, mais elle reste tout de même assez autonome pour faire tenir le smartphone toute la journée, voire plus selon votre utilisation. On apprécie également sa charge très rapide qui permet de récupérer 100 % en 45 minutes seulement, mais malheureusement pas de charge sans fil à l’horizon.

Des performances incroyables pour le prix

En comparaison d’un Redmi Note 11 Pro 5G équipé d’un Snapdragon 695 pour autoriser la 5G, le Mi 11i ne fait quant à lui aucune concession pour les performances. En effet, il intègre la puce haut de gamme de Qualcomm en 2021, aka le Snapdragon 888 compatible 5G. Le gap de puissance entre les deux puces précédemment citées est énorme, et cela permet de répondre encore mieux aux envies et aux besoins de son utilisateur/utilisatrice, notamment avec les 8 Go de mémoire vive. Actuellement, c’est sans aucun doute le meilleur smartphone à moins de 300 euros.

Enfin, pour la photo, le module équipé de trois capteurs (108+8+5 mégapixels) est très efficace. Les modes macro et grand-angle sont bien pensés et le capteur principal parvient à ne pas trop pousser les couleurs des photos, ce qui permet d’avoir un rendu assez fidèle à la réalité. En ce qui concerne le mode nuit, il produit des résultats surprenants et jolis à regarder, mais cette fois-ci assez éloignés de la réalité. Côté vidéo, le smartphone de Xiaomi est tout de même capable d’enregistrer jusqu’en 8K à 30 images par seconde.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Mi 11i.

Envie d’un forfait 5G pour aller avec le Mi 11i ?

Si vous voulez changer votre offre mobile actuelle pour bénéficier directement du nouveau réseau ultra rapide avec votre nouveau smartphone compatible, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits 5G du moment.

