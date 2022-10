À -50 %, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite reste une bonne référence, surtout à ce prix là

La Galaxy Tab S6 Lite est une tablette qui fait quelques concessions, mais permet de s’offrir une tablette tactile Android pas chère, avec en prime la fiabilité Samsung. Aujourd’hui elle se négocie à moins de 200 euros contre 399 euros chez Cdiscount.

Sur sa dernière gamme de tablettes, Samsung ne propose pas de modèle FE comme l’année précédente, ou bien encore comme la Galaxy Tab S6 Lite présentée il y a maintenant 2 ans. C’est assez dommage pour celles et ceux qui aimeraient profiter d’une tablette qui se rapproche du haut de gamme, avec un prix contenu. Heureusement, il est toujours possible de se tourner vers les anciens modèles qui restent de très bonnes références, comme la S6 Lite, dont le prix est divisé par 2 aujourd’hui.

La Galaxy Tab S6 Lite offre …

Un joli design au format compact

De bonnes performances pour le prix

Une grosse batterie pour tenir 2 à 3 jours

Bonus : S-Pen inclus

Commercialisée à sa sortie à 399 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite tombe aujourd’hui à 199 euros sur Cdiscount, grâce à une ODR valable jusqu’au 15 novembre 2022.

Une tablette accessible réussie

La Galaxy Tab S6 Lite est une version allégée de la tablette haut de gamme du même nom. Elle s’inspire de cette dernière, mais se concentre sur l’essentiel pour faire baisser le prix de la facture. Le design n’est pourtant pas mis de côté, avec son châssis en aluminium du plus bel effet. Pas d’écran AMOLED ici, on a une dalle IPS LCD avec une définition Full HD+ de ‎2 000 x 1 200 pixels. Celle-ci est tout de même de bonne facture et sa diagonale de 10,4 pouces reste très agréable pour visionner du contenu surtout avec la présence de la technologie Dolby Atmos, vous pourrez profiter d’une immersion sonore totale.

La tablette du géant coréen est tout aussi efficace dans les tâches professionnelles, car elle intègre un stylet S-Pen. Un ajout bienvenu de la part de Samsung. Aussi, sa légèreté et son format compact la rendent facile à transporter pour qu’elle vous accompagne partout lors de vos déplacements.

Un ancien modèle, récemment mis à jour

La S6 Lite, sortie il y a deux ans, peut paraître vieillissante, mais elle a été mis à jour en 2022, et profite d’un processeur plus puissant, le Snapdragon 720 G. Cette puce, utilisée sur le Galaxy A52 de la marque, est suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, d’autant plus qu’il est également possible de faire tourner quelques jeux 3D si vous n’êtes pas trop regardant sur la qualité graphique.La tablette du géant coréen accueille évidemment l’excellente interface One UI de Samsung, qui rend la navigation agréable et fluide au quotidien.

Quant à l’autonomie, le constructeur propose une batterie de 7 040 mAh. Avec une telle capacité, vous pourrez utiliser la tablette entre 1 et 3 jours, selon votre utilisation. Cela vous permet ainsi de faire l’impasse sur le chargeur lors de vos déplacements. Par contre, pour la recharge ce n’est clairement pas Speedy Gonzales. Il ne faudra pas être pressé, car il faudra presque 4 heures pour une charge complète — le passage de 0 % à 20 % s’effectue en 45 minutes.

Pour en savoir plus : voici notre test complet sur la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

