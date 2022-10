Roborock Q7 Max+ : cet excellent aspirateur robot 2-en-1 coûte 250 euros de moins

Si vous êtes à la recherche d’un robot aspirateur pour garder vos sols propres sans lever le petit doigt, le Roborock Q7 Max+ est en ce moment à -33 %. Une belle remise qui permet au robot aspirateur de passer de 749 euros à 498,99 euros.

La marque Roborock sait fait un nom sur le marché des aspirateurs robots. Il faut dire que le constructeur à l’avantage de proposer des appareils puissants et autonomes sans trop faire grimper le prix de la facture comparé à ses concurrents. C’est le cas du récent Q7 Max+ qui non seulement est un robot aspirateur 2-en-1, mais possède aussi une station de vidage automatique. Sur le papier il possède des arguments de poids, d’autant plus qu’il profite d’une remise de plus de 30 % sur son prix initial.

Quels sont les points forts du Roborock Q7 Max+ ?

Il aspire et nettoie les sols efficacement

Un suivi précis grâce à sa cartographie LiDAR

Une station de vidage automatique

De base à 749 euros, le robot aspirateur Roborock Q7 Max+ voit son prix baisser à 498,99 euros chez Rue du Commerce.

L’aspirateur robot, pour ne pas lever le petit doigt

Pour capturer la majorité des saletés qui se trouvent sur son passage, le Roborock Q7 Max+ est doté d’une brosse en caoutchouc, et d’un balai rotatif avec une puissance d’aspiration de 4 200 Pa. C’est surtout la serpillère présente à l’arrière de l’appareil, qui va permettre d’offrir un nettoyage efficace pour éliminer les taches récalcitrantes. D’autant plus que l’application permet de choisir entre une trentaine de niveaux de débit d’eau, pour s’adapter au mieux aux différentes surfaces à nettoyer.

Son véritable point fort est qu’il s’accompagne d’une station de vidage automatique. Elle permet à l’appareil de se recharger entre deux sessions de nettoyage, mais surtout de vidanger son bac à poussières, ce qui vous fait au final moins de travail, et lui permet d’être plus autonome. Roborock annonce 7 semaines avant de devoir vider le sac qui se remplace facilement. Le sac à poussière est aussi doté d’un filtre à air efficace, capable d’éliminer jusqu’à 99,7 % des particules d’une taille de 0,3 micron, gardant votre air propre.

Un capteur LiDAR pour un nettoyage précis

Équipé d’un capteur LiDAR, le robot aspirateur pourra cartographier avec précision votre domicile. Depuis l’application, vous allez pouvoir ajouter des meubles pour créer une représentation plus fidèle de votre foyer. Vous allez pouvoir choisir quelle pièce nettoyer en premier, régler la puissance d’aspiration et le volume d’eau en fonction du type de sol et définir des zones de nettoyage personnalisées. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter.

Quant à l’endurance de l’appareil, le Q7 Max+ assure jusqu’à 3 heures de nettoyage grâce à sa batterie de 5200 mAh, selon la marque. De quoi couvrir une grande superficie pour la plupart des foyers — 300 m² selon le constructeur. Le bac à poussière (470 ml) et le réservoir d’eau (350 ml) sont combinés dans un seul dispositif afin de simplifier le vidage des deux bacs.

