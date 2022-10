JBL Flip 6 : cette puissante enceinte notée 9/10 est à -30 % sur Amazon

Sur le marché des enceintes portables Bluetooth, celles fabriquées par JBL sont une valeur sûre. Et ça tombe bien, puisque la Flip 6 se trouve à 97,64 euros contre 139 euros.

La marque américaine JBL est bien connue sur le marché des enceintes Bluetooth. Avec sa gamme Flip, JBL propose une enceinte Bluetooth parfaite pour écouter de la musique n’importe où et quand vous voulez. La Flip 6 est la dernière en date, qui change peu esthétiquement, mais vient muscler la partie audio. Aujourd’hui, on la retrouve avec plus 40 euros de réduction, et devient plus accessible.

Les points positifs de la JBL Flip 6

La qualité de fabrication

Un son équilibré et puissant

L’autonomie de 13 heures

Proposée à 139 euros à sa sortie, l’enceinte Bluetooth JBL Flip 6 bénéficie de 30 % de remise sur Amazon et tombe à 97,64 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la JBL Flip 6. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le JBL Flip 6 au meilleur prix ?

Une enceinte à la fois élégante et résistante

Esthétiquement, l’enceinte Bluetooth Flip 6 de JBL évolue peu en comparaison du modèle précédent, hormis le logo qui passe du petit carré rouge aux grandes lettres JBL en relief. Elle se présente donc toujours sous la forme d’un cylindre, avec des dimensions compact, recouvert de tissu Kvadrat sophistiqué.

Cette enceinte portable hérite de la robustesse de ses consœurs. Avec sa certification IP67, la JBL résistera à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau. Elle est également pourvue de bords en caoutchouc pour amortir les chocs en cas de légère chute. La Flip 6 dispose même d’une dragonne pour être suspendue ou transportée.

Une partie audio améliorée

Côté son, contrairement à la Flip 5, la sixième génération intègre un haut-parleur et un amplificateur de plus. Elle délivre un son parfaitement équilibré, précis et généreux, qui la rend agréable à écouter de près comme de loin. Grâce à deux radiateurs passifs qui se chargent des graves, elle offre une belle puissance sonore. En revanche, l’enceinte JBL ne dispose pas de micro intégré pour vous permettre de passer des appels.

Elle assurera vos sorties et pourra mettre l’ambiance lors d’une petite soirée entre amis. L’enceinte se dote d’ailleurs du Bluetooth multipoint pour y connecter deux appareils simultanément et lancer de la musique sans qu’aucun ne soit déconnecté. Pour finir, côté autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation d’environ 12 heures, voire 13 heures. Quant à la batterie, celle-ci se recharge en 2h30 environ.

Vous voulez en savoir plus ? Voici notre test complet sur l’enceinte Bluetooth JBL Flip 6.

JBL face à la concurrence

Afin de comparer la Flip 6 de JBL avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth portables.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.