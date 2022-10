Pixel 6 : le modèle Pro est maintenant quasi au même prix que la version classique à sa sortie

Sorti l'année dernière, le Google Pixel 6 Pro est un smartphone premium dont les atouts sont toujours aussi appréciables aujourd'hui. Il a en plus l'avantage d'être actuellement moins cher, puisque son prix passe de 899 euros à 666 euros sur Amazon.

Si Google a tout récemment lancé ses nouveaux fleurons, à avoir les Pixel 7 et 7 Pro, les anciennes références haut de gamme de la firme de Mountain View ne sont pas pour autant dépassées. Ainsi, le Google Pixel 6 Pro reste, encore aujourd’hui un modèle aux caractéristiques premium : il propose notamment de très bonnes performances en photo et un écran OLED de qualité. Pour en profiter, le moment sera tout choisi puisqu’il bénéficie d’une remise inédite de plus de 230 euros.

Les points forts du Google Pixel 6 Pro

Un écran OLED QHD+ de 6,7 pouces rafraîchi à 120 Hz (adaptatif)

De belles performances avec Google Tensor

Un module photo efficace

Lancé à 899 euros, le Google Pixel 6 Pro est désormais affiché à 666 euros sur Amazon. Si le smartphone est proposé par un vendeur tiers, il sera bel et bien expédié par Amazon.

Un (très) grand smartphone premium

Le Google Pixel 6 Pro se classe parmi les très grands smartphones. Doté d’une diagonale de 6,7 pouces, il s’adresse évidemment à celles et ceux qui apprécient ce genre de format XXL. Une grande taille qui favorise d’ailleurs l’immersion, laquelle est renforcée par les bords incurvés sur les côtés de la dalle. Mais le principal atout de cet écran, c’est bien sûr sa dalle OLED, qui promet une excellente qualité d’affichage avec les traditionnels noirs profonds et contrastes infinis. La technologie LTPO sera aussi de la partie, et se chargera d’adapter la fréquence d’affichage de 10 jusqu’à 120 Hz, une manière d’économiser de l’énergie au quotidien et de pouvoir profiter d’une très bonne fluidité.

Un modèle qui renferme la puce maison de Google

Le Google Pixel 6 Pro, tout comme le Pixel 6 classique d’ailleurs, n’intègre pas de puce Snapdragon comme ce fut le cas pour les anciennes références de la marque. Cette fois-ci, on trouvera dans les entrailles du Pixel 6 Pro la propre puce maison du constructeur, à savoir le Google Tensor. Un processeur qui met l’accent sur l’intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google, dont de nouvelles possibilités permises par l’application de l’appareil photo. Si le Pixel 6 Pro ne brille pas particulièrement face aux smartphones auxquels nous l’avons opposé au niveau des benchmarks, le smartphone n’aura aucun souci de performances pour une utilisation classique.

La partie photo ultra maîtrisée

Les smartphones Pixel de Google se démarquent très souvent par leurs belles performances en photo. Le Pixel 6 Pro n’est pas une exception et constitue un très bon photophone. Le module photo de ce modèle se fait d’ailleurs remarquer par une petite originalité, puisqu’il est niché dans une large bande qui traverse le dos du smartphone, de gauche à droite. Ce module intègre trois capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels (114°) et un téléobjectif de 48 mégapixels, qui permet d’afficher un zoom optique x4 de très bonne facture. Le capteur principal capture des clichés aux couleurs très pop et saturées, avec un niveau de détails impressionnant. Mention aussi spéciale pour la caméra à selfie de 11,1 mégapixels, avec laquelle on peut filmer en 4K à 30 images par seconde, ce qui est plutôt rare pour un capteur avant, ainsi que pour le mode nuit, qui assure des résultats bluffants même sous une faible lumière. Enfin, vous pourrez profiter des nombreux algorithmes de Google ainsi que du traitement logiciel efficace appliqué sur chaque cliché.

Pour finir, le smartphone Google Pixel 6 Pro fonctionnera grâce à une batterie de 5 0003 mAh, qui peut le faire tenir pendant facilement deux jours, à raison de 4 à 5 heures d’écran par jour. Seul point noir : le charge rapide 20W n’est pas vraiment rapide, et il faudra être patient pour voir la batterie se remplir une fois à plat. Pour passer de 0 à 50% de batterie, une heure complète sera nécessaire.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6 Pro.

